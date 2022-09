Bowling De Goe Smete pakt uit met competitieploegen

Bowling De Goe Smete in Poperinge heeft sinds kort twee competitieploegen. Recent werd ook een ‘proshop’ geopend waar beginnende en gevorderde bowlers terecht kunnen in hun zoektocht naar het juiste materiaal.

Tom Turkelboom en Kimberley Blomme openden op 13 juli 2018 bowling De Goe Smete in Poperinge. “We zijn een bowlingarena met 18 banen, een restaurant, een feestzaal en twee zomerterrassen. Een tegenslag in 2019 en de voorbije coronaperiode heeft ons nog sterker gemaakt om steeds opnieuw te vernieuwen en te blijven zoeken wat de mensen blij maakt in de bowling. Verandering in de menukaart, nieuwe formules voor allerhande feesten… Samen met ons team staan we altijd klaar om de mensen een leuke avond te bezorgen. Ons vijfde jaar gaat in”, klinkt het bij Kimberley en Tom.

Het perfecte spel

Al enkele jaren trainen een groep vrienden elke dinsdagavond om 20 uur. “Zoekend naar het perfecte spel: ‘300 game’. Enkel Ronny van Roey is hier op dit moment in geslaagd. Velen kwamen dichtbij, maar het is moeilijker dan je zou denken. De groep werd ondertussen al een stuk groter en het niveau ging razendsnel omhoog. Op een zachte lenteavond hebben we samen besloten om een ploeg op te richten om competitie te spelen. Het zijn uiteindelijk twee ploegen geworden. Beiden even ambitieus om Poperinge te vertegenwoordigen in de Belgische competitie”, vertelt Tom.

“De eerste ploeg BC POPS 1 zal schitteren in de ereklasse. Dat is het hoogst mogelijke niveau in België. Belgische toppers zullen afzakken om in Poperinge te spelen. De tweede ploeg is BC POPS 2 en zal zich verdedigen in de derde klasse. Voorzitter Lieven Vandemeersch zal samen met bestuursleden Tom Vadecaveye, Nicolas de Séjournet en mezelf ervoor zorgen dat alles vlot verloopt.”

Proshop

Recent werd ook een ‘proshop’ geopend in de bowling. “Vanuit onze nieuwe proshop zullen we beginnende en gevorderde bowlers begeleiden in de zoektocht naar het juiste materiaal, gaande van bowlingschoenen tot op maat geboorde bowlingballen. Benieuwd hoe het eraan toegaat? Spring gerust eens binnen op vrijdag of train mee op dinsdag vanaf 20 uur. Kegel is de regel.” (LBR)