Bokstempel Delfine Persoon in laatste rechte lijn naar officiële opening

In de Bollestraat in Gits wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan nieuwe bokshal van Boxing Team Houtland, de club van Delfine Persoon en Filiep Tampere. De hal beslaat liefst duizend vierkante meter en omvat ook een ruime cafetaria van vierhonderd vierkante meter op de bovenverdieping, met zicht op de boksring. Op de officiële opening is het nog wat wachten.

De bouw startte in mei vorig jaar en ondertussen is de nieuwe hal zo goed als af. “De parking dient nog aangelegd te worden en ook de lift naar het cafetaria werkt voorlopig nog niet, maar de bar en de hal zelf zijn klaar”, zegt Filiep Tampere. “Vorige week hebben we zelf de muren van het cafetaria geschilderd en deze namiddag gaan we om de tafels. Eind september hopen we hier officieel te kunnen openen, al zijn we nu al gestart met enkele trainingssessies in beperkte kring. Dit najaar al gaan we hier onze allereerste boksmeeting houden. Nu al krijgen we heel wat telefoontjes en mails van mensen. Uit heel West-Vlaanderen, trouwens. De interesse is groot. Op dit moment tellen we zo’n 120 leden, maar op termijn hopen we richting de 300 te kunnen gaan.”

Voor Delfine en Filiep komt met de ingebruikname van de hal een einde aan een zoektocht die ruim zeven jaar geleden begon, want toen al was het zaaltje achter café de Boksneuze in Lichtervelde te krap voor de boksers. Jarenlang zocht het duo zich suf naar een nieuwe, grotere locatie. “De stedenbouwkundige voorschriften maakten die zoektocht echt niet evident”, gaat Delfine verder. “In pakweg een woongebied kan en mag je geen sportinfrastructuur bouwen.” Even zag het ernaar uit dat de club naar Wingene zou verhuizen, al werd uiteindelijk gekozen voor een perceel in Bollestraat in Gits, meteen ook het thuisdorp van Persoon.

Groeien

“We zijn De Boksneuze dankbaar voor de vele mooie jaren in Lichtervelde, maar eindelijk hebben we hier ruimte om te groeien. Alleen al de luxe om binnen loopoefeningen te kunnen doen voelt als een verademing. Op termijn hopen we hier ook ons aanbod te kunnen uitbreiden. In eerste instantie willen we heel hard inzetten op de jeugd. We willen echt een kweekvijver van talent worden. Op langere termijn zijn we ook van plan om G-boks aan te bieden, al zal dat nog niet voor meteen zijn. Dat vergt een specifieke aanpak en we willen alles stap voor stap aanpakken. De nieuwe hal was een heel grote investering, maar het is een investering in de toekomst. En die zien we heel positief in.”

De nieuwe bokstempel betekent een nieuw begin voor de club, al hangt er met 1,2 miljoen wel een stevig prijskaartje aan vast, waarvoor Filiep en Delfine stevig in eigen zak dienden te tasten. Voor de bouw werd weliswaar 272.500 euro bovenlokale sportsubsidie van Vlaanderen voorzien en kon de club rekenen op 30.000 euro van de gemeente, terwijl ook de provincie West-Vlaanderen 200.000 euro bijdroeg. Die laatste subsidie ontving de club echter pas kort geleden, want het bedrag stond nog geparkeerd op een rekening in Wingene. “Net voor de zomer zijn we daarover gaan samenzitten met de nieuwe burgemeester Frederik Demeyere”, aldus Delfine. “Hij beloofde ons dat te bekijken en een paar dagen later stond het geld al op onze rekening. (de overdracht van de subsidie van Wingene naar Hooglede werd in juni ook goedgekeurd door de gemeenteraad – red.) Je mag gerust noteren dat we hem daar dankbaar voor zijn.” (SV)