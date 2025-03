Bokst Delfine Persoon op Vlaamse feestdag in New York voor wereldtitel tegen Alycia Baumgardner? “Samen tot een akkoord komen”

Delfine Persoon zal nu zo goed als zeker tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner boksen voor de wereldtitel super vedergewichten voor de bonden WBC, WBO, IBF en IBO. Het management van beide boksers moet nu ten laatste tegen 21 april overeenkomen waar en wanneer de kamp zal plaatsvinden, maar de kans is groot dat dit in New York zal zijn. “Lukt dat niet, dan komt er een bieding onder gesloten omslag”, zegt Filiep Tampere, de coach van Delfine Persoon.

Op 27 september van vorig jaar bokste Delfine voor de wereldtitel bij de vier bonden tegen Alycia Baumgardner in Atlanta, in de Verenigde Staten. De ringrechter stopte de kamp op het einde van de vierde ronde na een onvrijwillige botsing tussen beide boksers én omdat Delfine een kwetsuur aan het oog opliep. Hij gaf een ‘no contest’ en dat betekent dat er geen winnaar, noch verliezer is. Delfine wilde toch nog een rematch, een laatste kamp voor de wereldtitel. Op een congres van de WBC in Duitsland, waar Delfine en haar coach Filiep aanwezig waren, werd beslist dat Delfine daar recht had.

New York?

Delfine werd ondertussen geopereerd aan de neus en de arm en bokste sindsdien geen enkele kamp meer. Ook Baumgardner bokste geen enkele kamp meer omdat men geen promotor vond die bereid was die kamp te organiseren. Die is er nu wel met ‘Most Valuable Promotions’ (MVP) van Jake Paul. “Eerst moeten wij met het management van Baumgardner proberen vóór 21 april een akkoord te hebben, zo niet zal een bieding onder gesloten omslag aanduiden wie en waar de kamp georganiseerd wordt”, zegt Filiep Tampere. “Komt het eerder tot een akkoord, dan zal de kamp waarschijnlijk op 11 juli – de Vlaamse feestdag nota bene – in Madison Square Garden in New York plaatsvinden. Op dit boksgala bokst Delfine haar vroegere tegenstander Katie Taylor voor de wereldtitel super lichtgewicht (voor vier bonden, red.) tegen Amanda Serrano. ”