Boksster Oshin Derieuw in laatste rechte lijn richting European Games in Krakau: “Mijn doel? De Spelen in Parijs”

Na bijna vijf jaar halftijds als kabinetsmedewerkster van burgemeester Francis Benoit te hebben gewerkt, zet boksster Oshin Derieuw even haar job on hold om haar Olympische droom na te streven. 27 april was de laatste werkdag voor de huidige WBA en IBO intercontinentale kampioene, vooraleer ze voluit haar voorbereidende trainingen kon aanvatten met het oog op haar tornooi in Polen, waarbij ze zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs.

Boksster Oshin Derieuw (35) stoomt zich momenteel klaar voor haar deelname aan de European Games in het Poolse Krakau, die haar een ticket kunnen opleveren voor de Olympische Spelen in Parijs. Om dit optimaal en gefocust te kunnen doen, nam de topsportster al in april drie weken onbetaald verlof op, om vervolgens sinds 27 april in loopbaanonderbreking te gaan. “De komende weken wil ik alles op alles zetten voor de European Games in Polen”, vertelt Oshin Derieuw.

“De voorbije vijf jaar combineerde ik mijn carrière als profboksster met een halftijdse job op het kabinet van burgemeester Francis Benoit. Een niet altijd even makkelijke combinatie als je er voluit wil voor gaan. Na mijn onbetaald verlof die ik al opnam in de maand april en de overige dagen die ik volledig aan trainen kon gaan spenderen, voel ik mij al een stuk fitter. De algemene vermoeidheid die ik doorheen de afgelopen jaren opbouwde is er zo te voelen stilaan aan het uitkomen. Momenteel is het nog wat zoeken om terug het perfecte evenwicht te vinden tussen eten, trainen en rusten, maar ook hier ben ik op de goede weg. Ik kon ook al voor een eerste keer meetrainen met de nationale ploeg in Brussel, iets wat ik vanaf heden tweemaal per week zal doen, naast de geplande trainingen bij mijn Franse ploeg.”

olympisch boksen

In 2020 moest Oshin Derieuw passen voor de kwalificatie van de Olympische Spelen in Tokio wegens een opgelopen knieblessure tijdens een kamp. Ondanks er even opnieuw wat hoop voor haar was in 2021, spatte ook deze droom als een zeepbel uit elkaar toen ze te lezen kreeg via het internet dat de Europese kwalificaties van april naar de maand juni werden verplaatst door corona. Met de nieuwe Olympische Spelen in zicht in 2024 gaat Derieuw er opnieuw voluit voor met dat ene doel voor ogen, de kwalificatie binnen halen om zo haar deelname aan deze Spelen te verzekeren. “Het wordt voor mij alvast aanpassen als ik de kwalificatie binnenhaal voor de Spelen, gezien tornooien immers anders verlopen dan gebruikelijk in het profboksen. In plaats van de tien rondes van twee minuten, verloopt Olympisch boksen in drie rondes van drie minuten, waardoor er maar weinig recuperatie mogelijk is of tijd om je tegenstander te analyseren, gezien er altijd volle gas dient gegeven te worden. Daarnaast ben ik op het tornooi ook een van de oudere deelneemsters en is het tevens een ontmoeting met de beste bokssters van Europa. Het zal dus een volledige week alles geven zijn waarbij snelheid voorop komt. Ondertussen werden mijn trainingsschema’s al daaraan aangepast, al was het voor mij toch flink wennen.”

topsportcontract

Als Oshin in Polen erin slaagt om de halve finale te halen, is haar deelname aan de Olympische Spelen in Parijs alvast verzekerd. Daarnaast krijgt ze eveneens voor deze prestatie een topsportcontract van de Vlaamse Gemeenschap aangeboden, die haar de financiële ruimte moet geven om haar een jaar lang enkel te focussen op haar trainingen. Mocht ze echter niet slagen in haar opzet in Polen, dan krijgt ze op de wereldkwalificaties in Parijs begin volgend jaar nog een herkansing om alsnog een ticket voor de Olympische Spelen in de wacht te slepen. Afgelopen woensdag reisde Derieuw alvast af richting het Franse Argenteuil, waar ze zal deelnemen aan een driedaags tornooi. (BRU)