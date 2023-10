Boksschool Koksijde klaar voor vierde boksgala

Op zaterdag 4 november is de sporthal in Koksijde Dorp het decor voor de vierde editie van het Boksgala van Koksijde. Trainer Johan Vandenhouwele kijkt uit naar 18 kampen met heel wat lokale boksers.

“Voor de vierde editie staan er maar liefst 18 kampen op het programma, waaronder één profkamp. Het is een mooie affiche”, aldus Johan Vandenhouwele van Boksschool Koksijde. “In mijn club heb ik elf boksers die aan competitie doen en zaterdag in de ring stappen, dus wordt het uitkijken naar heel wat boksers uit de streek. Sommigen zeggen dat Vlamingen niet meer boksen, maar wij bewijzen het tegendeel. Voor Gordon Mommerency wordt het zijn laatste amateurkamp alvorens hij de overstap maakt naar de profs. Hij heeft een mooi jaar achter de rug met acht overwinningen op rij, dus is hij klaar om de stap te zetten. Naast de kamp van Gordon wordt het ook uitkijken naar Maxim Beyens, die tegen een sterke tegenstander bokst en wat ongetwijfeld spektakel zal opleveren. Ook plaatselijke vedette Sam Vermeulen, die onlangs zijn eerste kamp won, kan op veel supporters rekenen. Verder kijk ik uit naar de 20-jarige Arnaud Fotso, die klaar is voor zijn eerste kamp. Met zijn 90 kilogram en 1m95 verwacht ik veel van hem. Hij heeft een goede linker en is snel, dus ik ben benieuwd naar wat hij zal tonen. Voor het eerst zullen er ook drie kampen bij de vrouwen te zien zijn. Voor onze eigen Joyce Deswarte, een 22-jarige dame, was het niet makkelijk om een tegenstandster te vinden. Met haar 44 kilogram is er wel een uitzondering gemaakt om te mogen boksen tegen iemand van 17 jaar.”

Het boksgala kon vorig jaar op om en bij de 800 bezoekers rekenen. “Iets wat we dit jaar minstens hopen te evenaren. Jean-Pierre Bauwens brengt met zijn club alvast een aanhang mee en ook van de nieuwe club in Ichtegem komen er heel wat supporters mee. De jongens doen er veel voor, dus is het fijn als ze in een leuke ambiance hun kampen kunnen afwerken. Op zo’n dagen zie ik mijn boksers openbloeien en dat geeft voldoening als trainer”, besluit de 60-jarige Koksijdenaar. (SB)

Kaarten kosten 15 euro voor een staanplaats en 25 euro voor een ringplaats. De weging is om 18 uur, de start om 20 uur.