Bokskampioene Oshin Derieuw uit Kuurne besmet met corona, kamp van volgende week gaat niet door

Kersverse IBO Intercontinentale kampioene bij de superlichtgewichten Oshin Derieuw testte dinsdag 10 mei positief op Covid-19 en moet noodgedwongen haar kamp van 21 mei in Hénin-Beaumont (Noord-Frankrijk) tegen de Française Elsa Hemat afzeggen.

“Maandag laatst voelde ik me niet zo goed en was ik ook heel moe”, zegt Oshin. “Dinsdag deed een PCR-test op corona en die was positief. Ik moet nu 7 dagen in quarantaine blijven en dan nog 3 dagen een mondmasker dragen als ik buitenga.”

“Ik heb keelpijn en hoofdpijn, maar gelukkig geen problemen met de longen. Op 21 mei boksen is dus onmogelijk. Ik ben wel van plan van zodra ik me een stuk beter voel, toch weer lichtjes te beginnen trainen omdat ik niet graag lag stil lig.”

Oshin blikt nog altijd graag terug op haar heel mooie IBO Intercontinentale kamp tegen de Italiaanse Sylvia Bortot. Ze won toen met technisch ko in de 9de ronde.

Beter plannen

“De adrenalinestoot die ik toen kreeg bleef er nog tot twee à drie dagen na de kamp”, zegt Oshin. “Ik had aan de supporters getoond dat boks een mooie en technische sport kan zijn! Iedereen was enthousiast en dat doet wat met een mens.”

“De al een tijdje geplande kamp van 21 mei kwam misschien ook iets te vroeg omdat er onvoldoende tijd voor voorbereiding was. In de toekomst zal ik daar in de planning van mijn kampen beter rekening moeten houden. Maar ik kom nog sterker terug natuurlijk. Binnenkort laat ik wel weten wanneer ik mijn volgende kamp zal boksen. Nu moet ik vooral rusten.”