Bokskamp Yves Ngabu in Parijs eindigt onbeslist

In Hotel Westin Vendôme in Parijs eindigde de kamp voor de Global WBO Title bij de cruisers tussen Yves Ngabu en Brandon Deslaurier op een no contest. Er is dus geen winnaar. De Roeselarenaar ging even tegen het canvas nadat zijn opponent na tussenkomst van de scheids toch nog zwaar uithaalde naar Ngabu.

Gewezen Europees kampioen Yves Ngabu bokste 21 profkampen waarvan hij er 20 won. Zijn laatste Europees gevecht was de enige verloren kamp. Nu deed hij een gooi naar een revanche voor dat gevecht.

De kamp over tien ronden tegen Deslaurier eindigde onbeslist. Beide boksers maakten er een mooi gevecht van waarin Ngabu, in de vorm van zijn leven zoals hij zei, iets beter scoorde, maar door een felle slag van zijn tegenstander (nadat de scheids tussenbeide was gekomen, red.) eventjes kennis maakte met het canvas.

De Roeselarenaar kon snel recupereren en haalde toch nog een no contest, wat betekent dat er geen winnaar of verliezer is. Yves was ontgoocheld na de kamp en hoopt dat hij een herkansing krijgt om zijn tegenstander te verslaan en opnieuw een gooi te doen naar de Europese titel. (WD)