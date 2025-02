Boksgala Ingelmunster: Liridon Fazliu geen Belgisch kampioen, Oshin Derieuw wint op punten

De twaalfde editie van het Ingelmunsterse Boksgala, georganiseerd door WPM Promotions, was zoals verwacht een succes. Oostendenaar Liridon Fazliu kon de Belgische titel bij de welters niet binnenhalen. Hij verloor op punten van de titelverdediger Anthony Loffet uit Verviers. Oshin Derieuw won haar kamp op punten.

Marnix en Wouter Dujardin en Peter Kerkhof van WPM Promotions mogen tevreden terugblikken op hun twaalfde Boksgala. “Een echte topmeeting met mooie evenwichtige kampen”, zegt Marnix Dujardin. “De Belgische titelkamp tussen Liridon Fazliu en Anthony Loffet duurde de volle tien ronden, die voor de refs ook unaniem alle tien door Loffet gewonnen werden.”

Oshin Derieuw (37, won haar negentien profkampen waarvan twee wereld- en één Europese titel, red.), die op de Olympische Spelen in Parijs bokste, kreeg in haar eerste kamp als prof na de Spelen de Marokkaanse Mahjouba Oubtil (elf kampen, vijf gewonnen, red.) als tegenstander. “Ze won op punten, maar was zelf niet helemaal tevreden over haar wedstrijd. Meriton Karaxha (30) uit Sint-Niklaas bokste tegen de Fransman Younes Mehidi en won op punten. Mehidi was bijzonder sterk en volgens mij verdiende hij misschien wel een match nul.”

Strynckx out in vijfde ronde

Wevelgemnaar Leonardo Strynckx (won tien van zijn elf kampen, red.) kreeg het hard te verduren in zijn twaalfde profkamp tegen de Noord-Fransman Djamal Hadjab, die zijn zeven profkampen won. “Djamal, een sterke bokser, was duidelijk de betere. In de vijfde ronde zette Leonardo zich even op de knie om te recupereren, maar de ref vond het welletjes en legde de kamp stil. Technisch KO. De vijfde profkamp was er eentje tussen ‘vechter’ Henegouwer Angelo Turco en Anthony Deloffre uit het Franse Hénin-Beaumont. De kamp eindigde op een match nul. Een evenwichtige en mooie kamp.”