Boksgala in Ingelmunster uitverkocht; weging van profbokers vrijdagavond in café Den Ondank in Izegem

Sinds woensdag is het twaalfde Boksgala van zaterdag 1 februari in Ingelmunster compleet uitverkocht. De vip- en zitplaatsen waren al weken de deur uit, nu zijn de tickets voor ook alle staanplaatsen de deur uit. Het is nu eerst uitkijken naar de weging van de boksers vrijdagavond 31 januari om 18 uur in café Den Ondank in de Lendeleedsestraat in Izegem.

De griepepidemie doet de ronde in onze contreien, dus hielden de organisatoren ook hun hart vast. Amateurbokster Tjardo Vanhuyse moet afhaken met een zware longontsteking. “We hebben nog gepoogd om een andere tegenstander te vinden voor zijn opponent van BC Bredene, maar daarvoor was het te kort dag”, zegt Wouter Dujardin van het organiserende WPM Promotions.

De officiële weging van de profboksers vindt vrijdagavond plaats, sinds enkele jaren is café Den Ondank (Izegem), waar net als in Café Riva (Ingelmunster) ook de kaartenverkoop plaatsvindt, de locatie van dit pre-event. “Ik ben er maar gerust op als die weging achter de rug is, dan is iedereen klaar voor de kamp”, zei Marnix Dujardin in een eerder interview.