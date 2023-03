Boksgala For The Love Of The Game aan zesde editie toe: “Profkampen en Brugse derby’s”

Op zaterdag 25 maart ontvangt sporthal De Polder in Dudzele een groot aantal boksers, zowel profs als voor amateurkampen in de zesde editie van For The Love Of The Game. Organisator Francesco Leliaert van Don Cesco Promotions wil de Brugse bokssport op die manier promoten en nieuw leven inblazen.

Francesco Leliaert heeft een groot hart voor de bokssport en mocht tijdens de vijf vorige edities van het gala al enkele grote namen ontvangen: Delfine Persoon, Jean Pierre Bauwens, Erik Nazaryan en Femke Hermans die eind vorig jaar wereldkampioen werd. “For The Love Of The Game part six wordt voor mij een speciale editie”, opent de organisator. “Ik begon destijds in 2008 mijn eerste gala in Jabbeke met Bjorn Fiaert en Erik Nazaryan. Nu 15 jaar later staan zij als Brugse boksers weer op de affiche. Beiden zijn misschien wel op weg naar het einde van hun carrière en toch gun ik hen in hun stad een waardig afscheid.”

Leliaert geeft verder aandacht aan de nieuwe generatie Brugse amateurboksers. Hij vindt veel van zichzelf terug in Wim Lambert (Wimme Boxing Club) die met passie en inzet bezeten is van de bokssport.

“Met heel weinig steun van zijn club doet hij er alles aan om de nieuwe generatie boksers goed te begeleiden”, vindt Leliaert. “Het is nu ons doel om Brugge terug te brengen waar het in het verleden hoorde en dat is aan de top. Samen met Sven Byosière en de anderen van Kings Cobra moet dit wel lukken.”

Comeback

De komende For Love Of The Game belicht alvast de werking van beide tenoren. Bij de amateurs staan boksers van bij beiden tegenover elkaar. Verder zijn er de profkampen. In zwaargewicht acht maal drie minuten kampen Erik ‘Boom Boom’ Nazaryan en Magic Man Vilberg. Een andere strijd wordt de comeback van ‘de Brugse Zot’ Bjorn Fiaert tegen Abdul Majeed Utmanzai. Voor de derde profkamp kijkt Sadaam Da Silva Caetano een Rus in de ogen. “Voor Da Silva is het een voorbereiding voor zijn duel tegen Robin Barbiaux op Pinksteren in Torhout voor de Belgische titel in het super middengewicht. Voor de 40-jarige Fiaert, die nog maar twee keer verloor, is het ruim twaalf jaar geleden dat hij nog in competitie bokste. Aan zijn tegenstander Utmanzai, die voor de eerste keer als prof aantreed, heeft hij destijds in MMA fighting nog les gegeven.”

Verder zijn er die avond in Dudzele nog tien amateurkampen. Leliaert verwacht veel op het gala. “Een aangename avond met toch wel zware kampen waar je niet weet wie gaat winnen. En er zijn veel Brugse derby’s met gasten van Wim Lambrecht tegen leden van Kings Cobra. Tien amateurs uit Brugge staan in de ring en daar ben ik wel fier op, met onder andere Pablo Vervorst en als dame Esther Van Gelder”, besluit de organisator. (Alain Creytens)

For The Love Of The Game in zaal De Polder in Dudzele op zaterdag 25 maart vanaf 17.30 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, aan de deur betaal je 25 euro. Voor de vips is het 100 euro.