Boksclub Revival BC Brugsering organiseerst eersteboksmeeting in sporthal De Polder in Dudzele

Zaterdag 3 september organiseert Peter Thilij van de nieuwe boksclub ‘Revival BC Brugsering’ een boksmeeting in sporthal De Polder aan de Stokerij in Dudzele.

Er staan vier profkampen op de affiche met als hoofdkamp een Vlaamse titelkamp tussen Leonardo Strynckx en Angelo Turco. De Bruggeling Sadaam Da Silva, Roeselarenaar Aramkhel Shamshd en de Ingelmunsterse Amy Naert zorgen voor nog drie elitekampen. Daarnaast zijn er ook nog een tiental amateurkampen. Aanvang om 16 uur.

“De boksmeeting is ook een beetje een promotie-event voor mijn nieuwe (en oude) Brugse boksclub die de naam ‘Revival BC Brugsering’ krijgt”, zegt Peter Thilij. “Een naam die ook verwijst naar ‘Boxingclub Den Brugsche Ring’ die medio de jaren 80 het daglicht zag. De club bestond een achttal jaar en Filiep Tampere en Freddy Demeulenaere hebben er nog getraind en er in hetzelfde jaar elk in hun gewichtsklasse een Belgische titel behaald. Ikzelf bokste er ook. Arthur Tiebout, die zelf nog bokst, en ikzelf zullen in de nieuwe club trainingen geven. De club heeft zijn thuisbasis in basisschool De Zonnetuin in de Beeweg in Sint-Kruis. We openen op 15 september. Meer info te verkrijgen via 0476 94 76 46.”

Profkampen

Kortrijkzaan Leonardo Strynckx bokst voor de Vlaamse titel bij de super feathers tegen Angelo Turco (30). “Mijn eerste 3 kampen won ik met ko en in één van die kampen was mijn tegenstander ook al Angelo Turco”, zegt Leonardo. “Hij bokste 35 kampen en ging nooit sterke tegenstanders uit de weg. Het is dus opletten geblazen. Win ik die kamp dan mag ik op 1 november in Izegem hoogstwaarschijnlijk voor een Belgische titel boksen.”

Voor de Ingelmunsterse Amy Naert is het haar 7de kamp. “Mijn eerste onder coach Filiep Tampere”, zegt ze. “Tegen de Française Melanie Mercier (34) die 16 kampen bokste. Ik leerde in die korte tijd bij Filiep vooral beter bewegen. Hopelijk kan ik dat al meteen integreren in mijn kamp. Het doet ook deugd in BTH ervaren boksers aan het werk te zien van wie ik heel wat kan leren.”

Ex-Bruggeling en nu Roeselarenaar Aramkhel Shamshd neemt het op tegen de Bulgaar Bogdan Stoilov (24) die nog maar 2 kampen bokste die hij allebei verloor. “Mijn eerste kamp eindigde op match nul, mijn tweede won ik met ko. Op 5 november boks ik dan in Leuven, een revanche tegen mijn eerste tegenstander.”

Er zijn ook nog een 10-tal liefhebberskampen met boksers van Flandria Boxing Oostende, Boxingclub Kings Cobra en Wimme Boxing Club Brugge, Boksclub Meerhout, The Academie Gent, Hibba boksclub Leuven en Boxing Team Houtland.