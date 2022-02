Bob Vanacker met Frankrijk Europees kampioen rolstoelrugby

Bob Vanacker uit Bredene is fulltime coach bij het Franse rolstoelrugbyteam en maakt samen met Cédric Dubord en William Ybert deel uit van de technische staf. De Fransen hebben zaterdag als gastland een grootse prestatie neergezet door in Parijs indoor de Europese titel te behalen.

In Divisie A versloeg men Groot-Brittannië na een spannende wedstrijd met slechts één punt: 44-43. De Britten werden in Tokio vorige zomer nog Paralympisch kampioen en hadden tevens de vorige drie edities van het EK gewonnen.

Bob Vanacker was destijds in ons land één van de pioniers van de sport. In 1994 is hij ermee gestart. Als rugbyspeler en aanvoerder en later als coach van de Belgische nationale rolstoelrugbyploeg kon hij twee keer naar de Paralympische Spelen, in Athene (6de plaats in 2004) en in Londen (7de plaats 2012).

Promotor van de sport

Tussendoor in 2009 had hij als bondscoach en als speler van de nationale ploeg onder andere het EK rolstoelrugby in Denemarken gewonnen. Hij hielp toen het rolstoelrugby in ons land promoten, nadat hij jaren daarvoor in een rolstoel belandde na een val. Vanuit Frankrijk kreeg hij in aanloop naar de voorbije Paralympics de vraag om daar het nationale team mee te helpen coachen. Zij het nu met een zeer knap resultaat.

Rolstoelrugby is een combinatie van rolstoelbasket, gewone rugby en ijshockey. De sport wordt gespeeld in een basketbalzaal met vier tegen vier. Het is de bedoeling dat je met een soort volleybal over de lijn rijdt om te scoren. Natuurlijk mag je de bal niet gewoon in je schoot leggen en rijden. Om de tien seconden moet je passen of kaatsen, zodat de tegenstander de bal kan afnemen. En net als in het rugby wordt de tegenstander hierbij niet ontzien. Achterwaarts passen hoeft niet.

Gesteund door een thuispubliek kreeg het Franse team, dat als zesde in de wereld eindigde, echter de kans om voort te bouwen op twee opeenvolgende derde plaatsen op het Europees kampioenschap. Nu greep men in eigen land het goud. Denemarken was op het EK goed voor brons nadat het Duitsland versloeg met 58-52. Als halve finalisten kwalificeerden Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland zich allemaal voor het Wereldkampioenschap rolstoelrugby dit jaar, dat van 8 tot 17 oktober in Vejle in Denemarken wordt gehouden. (ACR)