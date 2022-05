BK skeeleren in Tienen en Zandvoorde: Zes keer goud voor Zwaantjes

Dit weekend werden de Belgische kampioenschappen georganiseerd, zaterdag met wedstrijden op de piste in Tienen, zondag op de weg in Zandvoorde. Zwaantjes Roller Club pakte zes algemene titels.

Na de eerste dag kon Zwaantjes Club Zandvoorde reeds aanspraak maken op vier titels. Siebe Deceuninck (miniemen jongens), Jinthe Proot (pupillen meisjes), Matteo Deceuninck (pupillen jongens), en Fran Vanhoutte wonnen al hun wedstrijden op de piste.

Op zondag moest gestreden worden voor de algemene Belgische titels op het 470m lange parcours rond het Egelplein in Zandvoorde. De Zwaantjes deden het uitstekend.

Miniem Siebe Deceuninck bevestigde zijn talent met nieuwe overwinningen op de weg en de nationale titel. Ook pupil Jinthe Proot won alle wedstrijden en het goud!

Matteo Deceuninck, pupillen jongens, mocht niet onderdoen voor broer Siebe. Hij stond zes keer op het hoogste schavotje en pakte de nationale trui.

Bij de Jeugd Dames won Lyssa Vansteenkiste de tweestrijd met Lotte Verburgh (ook ZRC) en de nationale titel. Fran Vanhoutte was superieur bij de seniores dames. Indra Médard, seniores heren, won de twee wedstrijden op de weg en door de afwezigheid van Jason Suttels, die de sterkste was in Tienen, kon hij de nationale trui grijpen.

Sandrine Tas en Bart Swings waren ingeschreven voor het BK, maar gaven forfait wegens blessure.

Zwaantjes Roller Club, de beste club in België, scoort uitstekend met zes algemene Belgische titels Op 12, 13 en 14 organiseert Zwaantjes Roller Club de 54ste editie van de International Flanders Grand Prix in Zandvoorde, met wedstrijden op de piste en op de weg.