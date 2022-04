BK schaken voor de jeugd in Blankenberge verwelkomt Judit Polgar

Van zondag 10 tot en met zaterdag 16 april heeft het jaarlijkse nationale jeugdkampioenschap schaken plaats in de Floréal in Blankenberge. Een hele week strijden circa vierhonderd kinderen voor de titel van kampioen van België in hun respectievelijke leeftijdscategorie.

Dit jaar staat het kampioenschap in het teken van ‘vrouwen en schaken’. De organisatoren hopen in elk geval dat Netflix’ Queen’s Gambit dit jaar een positieve invloed zal hebben op het aantal meisjes dat deelneemt en ze hebben kosten noch moeite gespaard om de echte ‘Beth Harmon’, Judit Polgar, naar het tornooi te halen.

Sterkste vrouwelijke schaker

Judit Polgar (45) uit Hongarije is veruit de sterkste vrouwelijke schaker ooit en stond van jongs af bekend om haar agressieve, aanvallende speelstijl. Rond 2000 ging ze meer positioneel spelen en werd ze nog sterker.

In 2003 drong ze door tot de top 10 van de FIDE-ratinglijst. In 2005 mocht ze op grond van haar rating meespelen in het tornooi om het FIDE-wereldkampioenschap. In 2011 deed ze aan het EK schaken mee met het mannentoernooi en eindigde als derde. In de zomer van 2014 deelde Polgar mee dat ze zich terugtrok als competitief schaakster.

Promotie van de schaaksport

“Haar grootste focus ligt vandaag op de promotie van de schaaksport”, weet Philippe Vukojevic van het organiserende BYCCO. “Ze schreef haar biografie in drie delen, waar ze overigens prijzen voor won en waarmee ze hoopt haar ervaring naar toekomstige generaties over te dragen.”

“Verder runt ze de Stichting Judit Polgar Chess, die ze al in 2012 had opgericht. Met behulp van deskundigen en opvoedkundigen ontwikkelde ze een schaakmethode voor de kleuterschool en voor de lagere school.”

Educatieve programma’s

Onder haar impuls kunnen kinderen sinds 2013 in de laagste jaren van de lagere school kiezen voor het vak ‘vaardigheidsontwikkeling via schaken’. Haar methodologie is in elk geval in andere landen overgenomen.

Educatieve programma’s zijn dus haar hoofdfocus geworden en de organisatie van het Global Chess Festival dat elk jaar in oktober in Boedapest plaatsvindt, is daar niet vreemd aan.

Doorzettingsvermogen en volharding

Polgar wil voor de meisjes vooral een model zijn van doorzettingsvermogen en volharding, van het blijven werken om een doel te bereiken en van het nooit opgeven van je dromen.

“Voor haar is dat een primordiaal nieuw doel geworden. Daarom is ze in 2016 ingegaan op de uitnodiging van de Verenigde Naties om als eerste Europeaan lid te worden van het team ‘UN WOMEN Planet 50-50 Champion’. Met dat lidmaatschap wil ze vrouwen in het internationale maatschappelijk leven vertegenwoordigen.”

In die hoedanigheid komt ze op donderdag 14 en vrijdag 15 april naar het BK voor de jeugd in Blankenberge. (ACR)