BK driebanden: titel voor Eddy Merckx, Henk Blauwblomme beste provinciegenoot

Het casino van Blankenberge was een week lang het decor voor het Belgisch kampioenschap biljarten multi disciplines. De meeste aandacht ging naar het driebanden, zij het zonder de deelname van onder andere Frédéric Caudron, misschien wel de beste Belg de afgelopen jaren, en ook Eddy Leppens.

Eddy Merckx behaalde voor de tiende keer in zijn carrière de nationale titel. Merckx veroverde in 2000 de eerste keer Belgisch goud door in de finale Jef Philipoom te verslaan. Nu stonden ze opnieuw tegenover elkaar. Antwerpenaar Merckx (BC Den Eik) won en volgt zo Peter De Backer op de erelijst op.

Het zilver was voor Philipoom (BC Op de Meir, Ranst) die het zaterdag in de achtste finales niet onder de markt had tegen Ronny Brants (K. Kortrijkse BC). De Harelbekenaar zorgde voor een spannende partij waarin Philipoom met een serie van 14 de wedstrijd eindigde in 40-39. Brants kreeg nochtans vier kansen om te finishen, maar werd uiteindelijk uitgeschakeld. Henk Blauwblomme uit Waregem, lid van de Koninklijke Brugse BC, kon zich wel bij de laatste acht plaatsen na winst tegen Steven Van Acker, waarmee hij in Brugge samenspeelt in eerste nationale. Blauwblomme werd zondagmorgen uitgeschakeld door Kurt Ceulemans.

De Limburger Patrick Niessen was in de andere disciplines de grote slokop. Met zijn titels in het vrij spel, kader 47/1, 47/2, 71/2 en het bandstoten bracht hij zijn totaal op vijf gouden medailles. Eric Daelman (BC De Leug Aartselaar) versloeg in de finale artistiek biljart Walter Bax. In de discipline 5-kegels moest Peter Debaes, van de biljartclub in Roeselare, genoegen nemen met een tweede plaats na Ismaele Trentino uit Luik. (ACR)