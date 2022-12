BK Biljart Multidisciplines keert terug naar Blankenberge

Na een onderbreking in 2020 door corona, vormt het Blankenbergse casinogebouw van 8 tot en met 15 januari 2023 opnieuw het decor voor het BK Biljart Multidisciplines van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB).

Bijzonder aan deze editie is dat Blankenbergenaar Koen Saver geselecteerd werd voor de discipline drieband. In zijn eerste partij neemt hij het op tegen titelhouder Peter De Backer. Jurgen Content, schepen van Sport: “Het lokaal bestuur is blij dat het in 2023 opnieuw het BK Biljart in Blankenberge mag ontvangen. Dit hoogstaand event op de biljartkalender biedt liefhebbers een hele week lang biljart op het hoogste niveau.”