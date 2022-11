BK Beachrace strijkt opnieuw neer op het strand van Bredene

Op donderdag 29 december is het strand van Bredene opnieuw het decor voor het Belgisch Kampioenschap Beachrace.

Het atypische brede strand met de vele golfbrekers vormt de perfecte uitvalsbasis voor iedereen die houdt van een pittige uitwaairit aan de Belgische kust. Beachracers kunnen er een frisse neus ophalen en er tussen kerstdag en Nieuwjaar samen met de profs rijden.

Timothy Dupont uit Gistel, profrenner bij Bingoal Pauwels Sauces WB, is erop gebrand de Belgische beachtitel die hij vorig behaalde te verlengen. Dupont mag zich alvast aan stevige concurrentie verwachten, want enkele grote namen uit het Belgische profpeloton zien een deelname wel zitten.

Het Belgisch kampioenschap staat open voor zowel profwielrenners als recreanten uit binnen- en buitenland, maar enkel renners met de Belgische nationaliteit en met een vergunning met een UCI BEL-code komen in aanmerking voor een nationale titel. “Je kan dus zeker en vast ook relaxed beachracen op eigen tempo”, klinkt het bij organisator Golazo. “Iedereen start op hetzelfde tijdstip (13.45 uur) volgens het principe van een massastart, maar je bepaalt zelf jouw intensiteit, snelheid en doel.”

Er is keuze uit een parcours van 27 km (3 lussen) of 54 km (6 lussen). Overal is het zand- en duinenparcours voldoende breed om met meerdere personen naast elkaar te rijden en voorbij te steken. (ACR)