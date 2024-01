Björn Beauprez met goede vorm richting BK en Q-school: “Vorm van de dag is cruciaal”

Vanaf 8 januari strijden darters voor de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel in het Duitse Kalkar. Björn Beauprez (36) uit Houthulst is een van hen.

Björn Beauprez is in het dagelijks leven zelfstandig ijzerhandelaar. Hij runt samen met zijn broer het bedrijf Famibeau. In zijn vrije tijd is Björn gepassioneerd darter. “Ik kom uit het voetbalmilieu, zo was ik zelfs even prof bij KSV Roeselare”, zegt Björn.

In tuinhuis opa

“Na mijn carrière zocht ik een andere hobby en zo nam ik de draad van het darten weer op. Sinds corona ben ik er fervent mee bezig. Ook op jonge leeftijd deed ik dit al, maar dat verdween naar de achtergrond door mijn voetbalcarrière. De dartsmicrobe stroomt door het bloed, want ook mijn opa, vader, nonkels en neven gooien met de pijlen. Toen ik jong was, gooide ik vaak met mijn opa Willy Beauprez in zijn tuinhuis. Nu ben ik aangesloten bij het Rooneplezier in Woumen. Ik train er vaak met mijn vrienden Henk Deschrevel, Davy Cornette, Pascal Praet en Nico Verhelst. Verder trainen we ook bij elkaar thuis. Ook Henk doet mee aan de Q School en samen werken we aan het mentale aspect.”

Björn gooit met Barcelona-pijlen van 24 gram. Hij zal straks voor de tweede keer aantreden in de Q-School. “Vorig jaar had ik het niveau – dat heel hoog ligt – wat onderschat. Dit jaar ben ik er klaar voor, ik sta veel verder. De laatste maanden zit het gevoel goed en ik begon ook tornooien te winnen. De laatste maand won ik vier tornooien en groeide ik naar mijn beste vorm. Dat smaakt naar meer. Voor een tourkaart heb je een standvastig gemiddelde van 90 nodig. Zover zijn we nog niet, maar ik zal alles geven.”

Verrassen op BK

Voor de Q-School is er nog een andere belangrijke afspraak. “Komend weekend doe ik nog mee aan het BK in Gent. Ook Davy, Nico en Pascal zijn ingeschreven. De vorm van de dag wordt cruciaal, misschien kan ik wel verrassen en doorstoten tot de laatste 16. Op zondag rijden we richting het Duitse Kalkar. Na de Q-School zou ik graag de Challenge Tour meepikken en misschien zou ik ook ervaring willen opdoen bij de WDF”, aldus Björn, die graag zijn entourage wil bedanken. “Mijn vriendin Cynthia Demaet heeft een aandeel in de goede vorm. Zonder haar steun zou dat niet mogelijk zijn. Ook sponsors Ronny Vinckier en Benny Mahieu zijn belangrijk voor mij.”