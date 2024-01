Biljarttop speelt week lang om nationale titels in casino

Het casinogebouw in Blankenberge vormt vanaf zondag 7 januari een week lang het strijdtoneel voor het Belgisch kampioenschap biljart multidisciplines van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB). Het gaat om de 25ste editie.

Er wordt gespeeld in vijf kegels, vrij spel, kader 47/2, 47/1 en 71/2, en artistiek biljarten. De meeste aandacht gaat naar het driebanden, waar met Philippe Vandendriessche, Martin Ravestyn en Ronny Brants drie leden van de Koninklijke Kortrijkse Biljartclub in actie komen. Hun clubgenoot Dirk Acx kiest voor vijf kegels, net als zijn provinciegenoot en meervoudig kampioen Peter Debaes (KBC DOS Roeselare). In driebanden wordt eerst in poules van vier gestreden. De beste twee gaan door naar de achtste finales op zaterdag. Op zondag 14 januari zijn er de kwartfinales, tot en met de finale.

Een andere provinciegenoot op het BK driebanden is Henk Blauwblomme (53, al bijna tien jaar bij de Koninklijke Brugse Biljartclub). Hij kon zich vorig jaar bij de laatste acht plaatsen, na winst tegen Steven Van Acker, met wie hij in Brugge samenspeelt in eerste afdeling. Hij werd nadien op de finaledag met slechts een punt uitgeschakeld door Kurt Ceulemans. “Ik vermoed dat dit mijn twintigste deelname wordt”, vertelt de Waregemnaar, die in zijn woonplaats kok is in het VTI. “Uiteraard moet ik rekening houden met de vorm van de dag, maar het is opnieuw de bedoeling om zover mogelijk te geraken.”

Titelkandidaat

Blauwblomme trekt met vertrouwen naar Blankenberge. “Ik speel redelijk verdedigend. Daardoor is mijn gemiddelde niet zo goed als bij die toppers. Als ik denk dat ik mijn stoot niet haal, zal ik ervoor zorgen dat het mijn tegenstander ook niet lukt. Verder ben ik redelijk stressbestendig. Ik geef mij niet rap gewonnen, zelfs al sta ik met een grote achterstand.”

Eddy Merckx is in het driebanden de uitgesproken titelkandidaat, ook al omdat Frédéric Caudron en Eddy Leppens in ons land geschorst zijn omwille van hun avontuur binnen de PBA organisatie, de Koreaanse profbond. (ACR)