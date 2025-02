Bij badmintonclub SmasH is iedereen welkom:“We zijn een echte vriendengroep”

Badmintonclub SmasH is een bloeiende sportvereniging in Spiere-Helkijn die ondertussen al 25 jaar bestaat. Aan het hoofd ervan staat Vincent Devos (53), die al jaren met passie de rol van voorzitter vervult. “Ik ben hier opgegroeid en speel al 18 jaar badminton. Die passie wil ik doorgeven aan de jeugd”, vertelt hij enthousiast.

Vincent draagt echter meerdere petten. Naast zijn voorzitterschap bij SmasH heeft hij een drukke job als commercieel verantwoordelijke bij een grote automobielgroep, waar hij onderdelen voor Stellantis distribueert. Daarnaast is hij politiek actief en zal hij binnen twee jaar schepen worden in Spiere-Helkijn, waar zijn partij de meerderheid heeft. Ondanks zijn drukke agenda investeert hij veel tijd in de club, die hij samen met Mathias Goos (burgemeester van Spiere-Helkijn en voormalig voorzitter van SmasH) na een moeilijke periode nieuw leven inblies.

Bloeiende club

“Vroeger hadden we een fantastische voorzitter en trainer, Yves Bouvier. Helaas werd Yves ziek en overleed hij. Na zijn overlijden was de club op sterven na dood: de opkomst daalde, leden haakten af en de toekomst zag er somber uit. Daarom besloten Mathias, Isabelle en ik in 2020 om de club opnieuw op te bouwen”, legt Vincent uit.

En met succes. Vandaag telt de club ruim 50 leden en zijn alle zeven terreinen op maandagavond volledig bezet. “Bij de heropstart zijn we actief gaan flyeren en hebben we vooral ingezet op Facebook. Maar uiteindelijk kwam de grootste groei door mond-tot-mondreclame. We kregen een heel diverse groep leden: Vlamingen, Walen, jongeren, ouderen, noem maar op. In een land waar polarisatie vaak aanwezig is, vormt BC SmasH het tegenovergestelde: we zijn een hechte, positieve en inclusieve groep.”

Familiaal karakter

Hoewel BC SmasH geen professionele ambities heeft, vinden zowel ervaren als beginnende spelers hun plek binnen de club. “Mensen met hogere sportieve ambities trekken vaak naar clubs in Kortrijk. Wij zijn een recreatieve club, zonder competitie en met een sterk familiaal karakter. Dat trekt mensen aan. Toegankelijkheid is voor ons als bestuur het belangrijkste aspect.”

Dat betekent echter niet dat er zomaar wat wordt gespeeld. “Iedereen is welkom, ongeacht niveau, maar we moedigen spelers wel aan om hun spel serieus te nemen. Tegelijkertijd draait het bij ons om meer dan badminton alleen: we zijn een vriendengroep”, benadrukt Vincent. Die amicale sfeer zorgt ervoor dat spelers niet alleen uit Spiere-Helkijn komen, maar ook uit omliggende dorpen zoals Sint-Denijs, Kooigem, Aalbeke en zelfs Kortrijk.

“Onze spelers komen vanuit alle hoeken”

Ambities voor toekomst

“In een kleine gemeente als Spiere-Helkijn is het niet vanzelfsprekend om mensen te mobiliseren. Je moet als gemeente in staat zijn om sport toegankelijk te maken, en dat is en blijft ons doel”, zegt Vincent. BC SmasH zet hierop in door leden betrokken te houden, sportactiviteiten te stimuleren en een warme clubcultuur te behouden.

“Bij verjaardagen en speciale gelegenheden geven we kleine attenties en na de trainingen praten we gezellig na met een hapje en een drankje. Of zoals velen het noemen: de ‘derde helft’,” lacht Vincent. Om de drempel laag te houden, biedt de club nieuwe spelers de kans om drie keer gratis te komen proberen. Daarna kunnen ze beslissen of ze zich inschrijven.

Wil je deel uitmaken van BC SmasH? Dat kan vanaf je 14e. Het lidgeld bedraagt 50 euro per jaar.