Bieke Trenson uit Knokke-Heist start zaterdag op WK Ironman in Utah: “De ultieme ambitie is top tien”

Bieke Trenson staat zaterdag in de Amerikaanse staat Utah aan de start van haar vierde Ironman. De Ironman van Utah geldt ook als het WK 2021, dat vorig jaar werd uitgesteld. “Ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest”, zegt de 34-jarige triatlete uit Knokke-Heist, die droomt van de top tien.

“In 2019 nam ik al deel aan het WK 70.3 in Nice, maar dit wordt mijn eerste WK op de Ironman-afstand”, vertelt Bieke Trenson. “Op een WK Ironman staan is als een droom die uitkomt. Het blijft het ultieme doel van veel triatleten. Het feit dat het WK in Utah is, maakt het extra bijzonder, want het WK vindt normaal altijd in Hawaï plaats.”

Straks ook in Hawaï?

Bieke doet al zeventien jaar aan triatlon. Dit wordt haar vierde Ironman. “In 2015 werkte ik in het Nederlandse Almere mijn eerste af, en vorig jaar in eigen land Ironlakes en in Portugal Cascais. Het was in Cascais dat ik me voor dit WK kwalificeerde. Eigenlijk wilde ik graag naar Hawaï gaan, maar ik heb niet getwijfeld om mijn entry voor Utah te accepteren. In juli start ik in de Ironman van Thun, in Zwitserland, waar ik hoop me te kwalificeren voor het WK 2022, later dit jaar in Hawaï. Als ik daarin slaag, zou ik dit jaar dus aan twee WK’s deelnemen, wat het extra uniek zou maken.”

“Ik vind het dus zeker niet jammer dat het WK nu in Utah plaatsvindt en niet in Hawaï. Ik krijg nog genoeg kansen om me voor Hawaï te kwalificeren, maar de kans om nog eens deel te nemen aan een WK op het vasteland in de VS is heel klein, misschien zelfs onbestaande. Het klopt dat ik dit jaar drie Ironmans in korte tijd afwerk, maar ik heb er vertrouwen in dat ik dat aankan.”

Ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest. Ik voel me heel sterk

Bieke reisde afgelopen zaterdag vanuit Amsterdam naar de VS af. “Het was uitzonderlijk druk op Schiphol, wat toch voor wat extra stress zorgde. En mijn ouders hadden geen plaats meer op het vliegtuig, omdat het overboekt was. Gelukkig heb ik het personeel kunnen overtuigen dat ik naar een WK ging, waardoor het twee zitjes heeft vrijgemaakt. Speciaal voor ons zijn er een paar stewards op klapstoeltjes gaan zitten.”

Bieke woont in Knokke, maar werkt als arts in Izegem en is aangesloten bij de Izegemse Triatlon Club. “De combinatie met mijn job is niet altijd evident, want in mijn topweken train ik 20 tot 25 uur per week. Ook financieel is een Ironman natuurlijk een uitdaging. Nu doe ik alles nog van de eigen spaarcentjes, maar sponsors zijn natuurlijk altijd welkom”, lacht Bieke. “Misschien dat ik er binnenkort wel eens naar op zoek ga.”

Parcours een voordeel

De atlete van EFC-ITC ging deze week al op parcoursverkenning en is er volledig klaar voor. “Het water is met zestien graden heel koud. Dat wordt dus nog een uitdaging. Als klimmer zal ik op het glooiende fietsparcours goed tot mijn recht komen. Ook tijdens de marathon zijn er redelijk veel hoogtemeters, maar zonder echt heel steile stukken. Het is een pittig parcours, maar ik denk dat dat in mijn voordeel kan spelen.”

“Mijn voorbereiding is uitzonderlijk goed verlopen. Ik heb mijn trainingsschema perfect kunnen afwerken. Ik voel me heel sterk. Ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest. Het is lastig om ambities uit te spreken, omdat ik het deelnemersveld niet zo goed ken. De ultieme ambitie is top tien, maar we zullen wel zien.”

