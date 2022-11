Bernard Vanoverberghe is Belgisch kampioen karabijnschieten

Op zaterdag 5 en zondag 6 november organiseerde De Vlaamse Schietsportkoepel in Waregem Expo het Belgisch kampioenschap luchtkarabijn- en luchtpistoolschieten. Er werd gerecruteerd uit meer dan 110 sportclubs en zowat 15.000 schutters. Zwevegemnaar Bernard Vanoverbeghe (68) behaalde er de gouden plak in de categorie open air senior 3.

“Hij is uiteraard enorm blij met deze nieuwe nationale titel”, vertelt zijn vrouw Heidi. “Bernard staat zelf niet graag in de schijnwerpers en zou de gouden medaille zelfs ook aan andere schutters gunnen. Zo hoog draagt hij de olympische vaandel. Het is meteen zijn vijfde nationale succes. Hij werd ook meerdere malen provinciaal en Vlaams kampioen. Het speciale aan Bernard is ook dat hij door gezichtsproblemen met rechts mikt als hij links moet schieten. Dat maakt alles nog zoveel specialer.”

Bernard had nochtans een zeer moeilijk jaar achter de rug. “Enorme rug- en knieproblemen hielden hem meermaals van het oefenterrein”, verduidelijkt Heide. “Hij verbeet echter de pijn en trainde zoals altijd in aanloop naar de kampioenschappen bijna elke dag in de gezellige familieclub Sint-Hubertusgilde in Beveren-Leie. Het heeft dus zijn vruchten afgeworpen. In december moet hij nu wel dringend en op doktersadvies een knieoperatie ondergaan.”