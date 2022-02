Benny Fischer loopt tien maanden na hartoperatie een marathon: “Ik hoop te finishen met goed gevoel”

Atleet Benny Fischer onderging op 1 april 2021 een hartoperatie en tien maanden na de ingreep staat de Oostendenaar, trainer van Team Fischer, samen met enkele teamleden aan de start van de marathon in Sevilla. Zijn persoonlijke recordtijd van 2u27’ wil Benny niet verbeteren, maar hij wil veel vertrouwen kweken voor de toekomst en na minder dan drie uur over de streep lopen.

Benny Fischer wordt 39 in juni, is gehuwd met Britt Costenoble en wordt in mei de gelukkige vader van een meisje, een zusje voor de 2,5 jaar oude Lowie. Van opleiding is hij bachelor in de psychologie, maar hij werkt al 13 jaar als salesmanager voor het buitenland bij Cool Solutions in het Oostendse industriepark. Benny had al een rijke voetbalcarrière op het veld, in de zaal en als scheidsrechter achter de rug toen hij zes jaar geleden definitief overgeschakeld is naar het lopen.

Winnaar SOK-criterium

“Ik liep aanvankelijk de wedstrijden van het Oostends Loopcriterium en het Kustcriterium en toen ik vier jaar geleden, zonder specifieke voorbereiding, mijn eerste marathon liep in Amsterdam in 2u. 45’ had ik de smaak te pakken”, vertelt Benny.

Als ik onder de drie uur loop, zal het een overwinning op mezelf zijn

“Ik voerde de trainingen op en ik ben fier dat ik intussen al drie marathons in 2u27’ gelopen heb. In de zomer van 2019 was mijn Britt zwanger van Lowie. We gingen niet op reis en ik heb me geconcentreerd op de wedstrijden van het Kustcriterium, allemaal dicht bij de deur. In juli en augustus stond ik negen keer op het podium met vijf zeges, twee tweede en twee derde plaatsen. Dat was goed voor de eindoverwinning. Als klap op de vuurpijl werd Lowie geboren op 2 augustus. Het werd een onvergetelijke zomer.”

Eigen loopteam

In 2019 richtte Benny ook zijn eigen loopteam op, een bende gepassioneerde lopers. Op 6 maart wordt een eerste loopwedstrijd georganiseerd in Lombardsijde. “Het is spontaan gegroeid tijdens de wedstrijden”, vertelt Benny.

“Soms spreken we af op sociale media en een keer per maand organiseer ik een groepstraining. Er zitten competitielopers tussen, maar ook start-to-runners. Iedereen krijgt advies op maat. Ik probeer vooral de teamgeest te bevorderen, met respect voor iedereen. In september 2020 wilde ik een wedstrijd lopen aan de Opaalkust. Die werd afgelast en dan heb ik maar de kust, 60 km van De Panne naar Knokke, afgelopen in 3u. 56.07, een officieus Belgisch record, een prestatie waar ik toch fier op ben.”

Begin 2021 werd bij Benny een falende hartklep geconstateerd, redelijk verontrustend. Op 1 april werd hij geopereerd in Aalst en, met vallen en opstaan, kon hij in juni het werk hervatten. Hij kon ook langzaamaan de trainingen hervatten op zeer bescheiden niveau, 9 à 10 km per uur.

“Mentaal had ik het moeilijk om te aanvaarden dat ik mijn niveau van vroeger nooit meer zou halen. Ik heb al deelgenomen aan enkele wedstrijden. Deels was het de bedoeling haas te spelen voor enkele leden van mijn team en deels liep ik om mijn eigen grenzen af te tasten. Samen met enkele teamleden ben ik ingeschreven voor de marathon van Sevilla, op zondag 20 februari. De verwachtingen zijn niet hoog. Ik heb niets te bewijzen. Ik maak me geen illusies. Ik wil gewoon weten waar ik sta, acht maanden na mijn hartoperatie. Indien ik onder de drie uur loop, zal het een overwinning op mezelf zijn. Ik train momenteel al 80 tot 100 kilometer per week. Ik ben er klaar voor, maar de weg is nog lang. Ik wil in Sevilla finishen met een goed gevoel en dan ben ik klaar om voor de tweede keer papa te worden, een zusje voor Lowie!”