Belgische titel voor kleinzoon Filiep Tampere

Boksers van Boxing Team Houtland van Filiep Tampere en Delfine Persoon veroverden op de Belgische kampioenschappen één keer zilver bij de elite en één keer goud en twee keer zilver bij de amateurs. De Belgische kampioen bij de amateurs Mathiez Tampere is bovendien de kleinzoon van Filiep.

De bokscompetitie is opgedeeld in enkele categorieën: aspiranten (8-12 jaar), schoolboys (13-14 jaar), juniores (15-16 jaar), jeugd (17-18 jaar), elite (19 jaar en meer).

Andres Decrock (12) werd in de categorie schoolboys Vlaams kampioen, maar verloor zijn finale voor het Belgische kampioenschap en behaalde zilver. Elias Mulier (10) behaalde bij de aspiranten eveneens Vlaams goud en Belgisch zilver. En Mathiez Tampere (11) werd eveneens bij de aspiranten naast Vlaams kampioen ook Belgisch kampioen. Mathiez is het zoontje van Justine Tampere, dochter van Filiep Tampere. “Uiteraard ben ik daar trots op”, zegt Filiep. Ahmadzai Zaftoe (20) werd Vlaams kampioen bij de elite en zilver op het Belgisch kampioenschap.

Meest geleerd van opa

Op de vraag of hij als aspirant-bokser het meest geleerd heeft aan zijn opa Filiep of aan diens partner Delfine antwoordde hij toch een beetje aarzelend: aan mijn opa! “De goede resultaten bij de jeugd zijn vooral te danken aan onze jeugdtrainers Ahmed Boussaidi en Alice Dupon”, zeggen Filiep en Delfine.

In de club in Lichtervelde trainen Filiep, Delfine en nog een aantal trainers niet alleen competitieboksers. “Op zaterdagnamiddag geef ik aangepaste training aan mensen met Parkinson”, vervolgt Delfine. “Een project dat gevolgd wordt door dokter Jan Maes van AZ Delta in Torhout en waar de patiënten zich heel goed bij voelen. Daarnaast is er ook nog bokstraining voor kids.”

(IB)