Belgische nationale ploeg werd vijfde op EK softbal: “Er was veel meer mogelijk”

Op het EK softbal in Italië eindigde België als vijfde op zes deelnemers. Maarten Kiebooms uit Reningelst behoorde tot de Belgische selectie. Om aan het Europees kampioenschap te kunnen deelnemen, nam de leerkracht lager onderwijs één week verlof zonder wedde.

Voetbal, wielrennen, tennis, basketbal… kent iedereen. Maar softbal doet bij weinig mensen een belletje rinkelen. Volgens Maarten Kiebooms uit Reningelst is het de mooiste sport ter wereld. Hij nam twee weken geleden deel aan het EK in Italië en is sinds zondag 19 juni terug in het land. “Met minibusjes dat we gehuurd hadden, reden we tot daar. We waren een kleine vijftien uur onderweg. We zijn op een gedeelde vijfde plaats geëindigd. In totaal waren er zes ploegen die zich konden kwalificeren. Het is helaas niet gelukt om een wedstrijd te winnen, maar de laatste partij eindigde op een gelijkspel. Tegen thuisland Italië was het 19-19. Ik had het gevoel dat er veel meer mogelijk was, omdat we bijna iedere wedstrijd met twee of drie punten verschil verloren. Zowel tegen Nederland als tegen Duitsland verkochten we ons vel duur, maar het mocht helaas niet baten. De teleurstelling is er wel.”

De regels van softbal en de puntenverdeling zijn voor leken erg moeilijk te begrijpen. “Het duurt een eindje voor je het snapt, maar softbal is een variant op baseball. De manier van punten scoren, is net hetzelfde. De bedoeling is dat je rond de honken loopt (in totaal zijn er vier honken, red.). Als je rond alle honken kunt lopen, heb je een punt. Dat kan in verschillende stappen met pauzes, maar je kunt het ook in één keer proberen een homerun. De grote verschillen met baseball zijn dat wij met grotere ballen spelen en dat de pitch volledig anders is de manier waarop je een bal smijt. In baseball is dat bovenhands en in softbal onderhands, waardoor de bal trager op je afkomt. Onze sport is veel meer een slagsport.”

Frontliners Poperinge

“Ik beoefen deze sport ondertussen al twaalf jaar. Ik ben gestart bij de Frontliners van Poperinge en ben er nog steeds actief. Via via ben ik eens gaan meetrainen als achttienjarige snaak. Ik had de smaak meteen te pakken en ben er nog steeds verzot op. We trainen twee keer per week. De wedstrijden vinden voornamelijk in België plaats, maar vaak spelen we ook tegen ploegen uit en in het buitenland. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld een toernooi in Almere.” Niet alleen bij de Frontliners van Poperinge is Maarten actief, maar ook bij de nationale ploeg staat hij zijn mannetje. “Voor het EK waren er zestien spelers geselecteerd. In januari waren we nog met twintig. Nadien volgden er enkele trainingen in Gent en in Herentals. Op basis van de prestaties daar, werd er een selectie gemaakt.”

Maartens droom ging in vervulling door te spelen op het EK, maar welke andere ambities heeft hij nog? Een WK is er namelijk niet. “Ik wil vooral plezier hebben. Het was nu mijn tweede EK en het blijft een unieke ervaring om te mogen deelnemen. Ik hoop in de toekomst opnieuw tot de selectie te behoren. Als leerkracht lager onderwijs kan ik softbal perfect combineren met mijn job, maar om aanwezig te kunnen zijn op het EK moest ik een week verlof zonder wedde nemen. Ik neem dat er evenwel met plezier bij, want ik wilde het niet missen. Een derdejaarsstudent heeft me vervangen. Met softbal kun je geen geld verdienen. We moeten ook alles zelf bekostigen: het vervoer, de overnachting… Ik heb wel wat sponsors gezocht dit jaar en dat is vrij aardig gelukt.” Wie zich geroepen voelt om zich aan te sluiten bij de Poperinge Frontliners is altijd welkom. Onlangs waren ze ook te aanschouwen in een Youtube-filmpje van het internetfenomeen Average Rob. “We zijn op zoek naar verscheidene methodes om leden te vinden. Op die manier probeerden we de jeugd warm te maken voor onze sport. We hopen dat we ons ledenaantal zien toenemen.” (Imar Vandenabeele)