Belgische mannen, met Indra Médard uit Oostende, eindigen als vijfde in ploegenachtervolging op WK schaatsen

De Belgische mannen met Bart Swings, Indra Médard en Jason Suttels zijn vrijdagavond op het WK schaatsen in het Noorse Hamar vijfde geworden op de ploegenachtervolging.

De drie Belgen gingen voortvarend van start en hadden een maximale voorsprong van 2,5 seconden op hun tegenstander Frankrijk, dat in het tweede deel van de race terugkwam. Maar waar Suttels goed bleef aansluiten, viel het ploegverband bij de Fransen in de slotronde uiteen. België (3:45.09) hield uiteindelijk Frankrijk, China en Noorwegen (valpartij) achter zich. De wereldtitel ging naar de Verenigde Staten (3:39.24). Bij de vrouwen, die zes ronden schaatsten, was de wereldtitel voor Nederland (2:56.09).

Médard en zeker Suttels zijn betrekkelijk onervaren schaatsers, die een sterke kopman nodig hebben. Als Swings zoals nu in Noorwegen wegens een gekwetste rechterknie op halve kracht schaatst, is er een groot probleem. Desondanks schaatste de Leuvenaar in het Vikingskipet de volle acht ronden van de race op kop. Médard was de middelste van het trio, Suttels vormde de staart. Dat is ook de formatie als Swings in goeden doen is.

Met het oog op de Olympische Winterspelen was een goede WK-prestatie van belang. Die zou de financiële mogelijkheden in de voorbereiding op de Spelen vergroten. Swings ziet medaillekansen op dit onderdeel, zeker ook omdat Médard en Suttels naar verwachting steeds beter gaan schaatsen.

Net als België is Frankrijk een schaatsland in opbouw en beschikken onze zuiderburen ook niet over een volwaardige kunstijsbaan van 400 meter. Onder leiding van bondscoach Alexis Contin zijn de Fransen daarom uitgeweken naar Berlijn, waar indoor kan worden geschaatst.