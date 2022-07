Belgische kampioenschap strandvoetbal in Knokke-Heist

Het voorbije verlengde weekend, naar aanleiding van de Nationale Feestdag, streek op het Evenementenstrand langs de Zeedijk in Knokke-Heist het Belgisch Kampioenschap Beach Soccer neer. Zondag had als apotheose de finale bij de mannen plaats en kroonde Newteam Brussel zich voor de zesde keer tot nationaal kampioen na een spannende finale tegen ES Brainoise (3-2).

Het Belgisch kampioenschap strandvoetbal is een competitie van de Belgian Beach Soccer Association (BBSA). Er werd in de weken in aanloop naar het finaleweekend in Knokke-Heist in poules gestreden. Een selectie de voorbije anderhalve maand werd bepaald in Franstalige België met wedstrijden in Moeskroen, Genappe, Braine l’Alleud en Jodoigne.

Omwille van corona was het van 2019 geleden dat het tornooi nog eens plaatsvond. Er was heel wat entertainment voorzien in de beach village langs de Zeedijk. Zowel de kinderen als de volwassenen konden zich vermaken in het springkasteel, op het strandvolleybalspel of de voeten verfrissen in het mini bad dat er werd aangelegd.

Aangenaam vertoeven

Bij de warme temperaturen in het weekend was dit er aangenaam vertoeven. Bij het strandvoetbal zelf is het de bedoeling de bal zo hoog mogelijk boven het mulle zand te houden, zowel bij het passen als bij het schieten op doel. De finaledag ging vooraf met wedstrijden bij de jeugd U12 en U14 en de dames. Bij de heren streden zes teams in twee poules met drie ploegen, met een sterk Brussels en Brabants accent, om de nationale titel.

Voor de zesde maal op rij was die voor Newteam Brussel. Een titel die hen een directe kwalificatie biedt voor de volgende Champions League van Beach Soccer in Portugal. Football Club Genappe verloor van de latere kampioen in de halve finale en speelde op zondag de kleine finale tegen EC Bruxelles dat in die wedstrijd aan het langste eind trok en om de derde plaats met 2-1 won.

(ACR)