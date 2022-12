Belgisch kampioenschap tafeltennis komt naar Knokke-Heist

Het Belgisch kampioenschap tafeltennis wordt volgend jaar in Knokke-Heist georganiseerd en dit op 25 en 26 maart in de vernieuwde sporthal De Stormmeeuw.

Op twee dagen tijd staat de organisatie in voor zowat zevenhonderd wedstrijden. Mooi voor de lokale tafeltennisclub, die in 2023 zijn zestigste verjaardag viert.

TTC Knokke-Heist, het PC West-Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond zullen instaan voor de organisatie van dit evenement. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft zijn medewerking toegezegd. “Naast verschillende topevenementen die we in het verleden al georganiseerd hebben in onze gemeente zijn we zeer verheugd om in 2023 het BK tafeltennis te mogen ontvangen. Als Schepen van Sport kijk ik ernaar uit om de Belgische toppers aan het werk te zien in onze vernieuwde sporthal De Stormmeeuw”, aldus Jan Morbee.

Op het BK zullen Cédric Nuytinck en Nathalie Marchetti strijden voor de verlenging van hun titel. Die laatste won vorige zomer in Libramont het nationale goud na winst tegen de Oostendse Julie Van Hauwaert die toen onverhoopt de finale bereikte. Zij zal alvast bijzonder gemotiveerd zijn om zich in eigen provincie te tonen. Net als Florian Van Acker, de paralympische kampioen uit Langemark-Poelkapelle die donderdag tijdens de persconferentie een demonstratie gaf. Ook wereldkampioen Laurens Devos zal van de partij zijn.

60-jarig bestaan

De lokale tafeltennisclub TTC Knokke-Heist vzw viert in 2023 zijn 60-jarig bestaan. In het verleden heeft de club tal van Vlaamse en Belgische kampioenschappen georganiseerd. De focus van de club ligt momenteel op jeugdwerking en recreatie. Op deze manier hoopt de tafeltennisclub jong en oud te sensibiliseren om deel te nemen aan deze mooie sportdiscipline. Op zaterdag 25 maart zullen de titels in het dubbelspel (heren en dames) en het gemengd dubbelspel uitgereikt worden. Een dag later zullen de Belgische kampioenen in het enkelspel en G-sport bekend zijn. Na zijn bronzen medaille op het WK in Granada gaat Florian Van Acker alvast voor het Belgische goud. (ACR)