Belgisch kampioenschap Leeuwentoren in Ieper opnieuw groot succes

Aan het Belgisch kampioenschap Leeuwentoren 2022, jaargang vier, namen 60 ploegen ofwel 192 spelers deel. De ploegen komen uit de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Gespreid over vijf pouleavonden gingen telkens de drie beste ploegen door + een lucky nummer vier zodat de finale gespeeld kon worden met zestien ploegen.

In een spannende finale,tussen een ploeg uit Menen/Rumbeke en een ploeg uit Ieper, diende gespeeld te worden naar ‘the best of 3’.Het ging een lange tijd gelijk op. Na een 1-1 stand moest een derde match gespeeld worden om de winnaars te kennen. Hierin toonde Smetvrees 4 (Menen) zich de meerdere van Legen wait for it daddy’s (Ieper).

Op de foto zien we links de nieuwe Belgische kampioenen Frederic Ryckbosch en Alain Dewitte (Menen/Rumbeke) en rechts de verliezende finalisten Florian Roegiers – Niels Tahon (Ieper) samen met organisator Stefaan Vanoplynes.

(EF/ foto EF)