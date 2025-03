België wint Benelux 5 Prins Tournament in Roeselare

Biljartclub ‘Door Oefening Sterk Roeselare’ mocht afgelopen weekend de derde editie van het ‘Benelux 5 Pins Tournament’ in hun thuisbasis The New Arena in de Ardooisesteenweg organiseren. De overwinning was voor België.

De eerste editie vond twee jaar geleden plaats in Dudelange, Luxemburg, waar de Belgische ploeg zich tot kampioen kroonde. Vorig jaar waren de Nederlanders baas in eigen huis in Sittard.

Koninklijke Biljartclub Door Oefening Sterk was dit jaar gastheer en voorzitter Peter Debaes verwelkomde alle spelers en supporters. België mocht als thuisploeg aantreden met twee teams. Op zaterdagmorgen gingen de wedstrijden van start in een heel gemoedelijke sfeer, typisch voor de 5-kegelbeoefenaars. ’s Avonds werd het klassement bekendgemaakt en wat bleek: alle ploegen hadden één ontmoeting gewonnen en allen hadden 5 setpunten.

Op zondagmorgen werd er gestart met de laatste ontmoetingen: België 1 tegen Nederland en België 2 tegen Luxemburg. Uiteindelijk won het eerste Belgische team met 5-0 tegen onze Noorderburen, terwijl België 2 met 4-1 sterker was dan Luxemburg. België met onder meer Peter Debaes, voorzitter van de Roeselaarse biljartclub, wist de Beneluxtitel te veroveren.

De wisselbeker staat nu een jaar te pronken in The New Arena. Volgend jaar dient België de titel te verdedigen in Luxemburg. (FD)