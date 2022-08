Belfius Padel Summer Gala brengt wereldtop naar Knokke-Heist

Het prestigieuze padeltoernooi ,van 19 tot 21 augustus in Knokke-Heist, krijgt een nieuwe naam: het Belfius Padel Summer Gala. “We leggen de lat nog hoger met dit nieuwe gala”, zegt organisator Vincent Laureyssens. “Vorige zomer werd de eerste editie van het padeltoernooi in Knokke-Heist nog als de VdH Knokke Padel Exhibition boven de doopvont gehouden. Dit jaar klinkt het allemaal wat luxueuzer.”

“Na het enorme succes van onze eerste Padel Exhibition afgelopen zomer met 16.000 bezoekers en de Circus Brussels Padel Open met meer dan 40.000 bezoekers, leggen we de lat hoger met dit nieuwe gala”, zegt organisator Vincent Laureyssens. “We zullen de eersten ter wereld zijn die dit nieuwe concept op eigen initiatief opstarten. Het gala wordt het nationale padelfeest aan zee met glamour, gastronomie, feesten, demonstraties, jonge sterren, legendes en kampioenen.”

Battle of the sexes tussen wereldtoppers

Van 19 tot 21 augustus zal Knokke-Heist voor het tweede jaar op rij ‘s werelds beste padelspelers ontvangen. Tekenen onder anderen present: Alejandra Salazar en Gemma Triay, nummers een van de wereld en wereldkampioenen in 2021 bij de dames. Bij de heren zou Ale Galan, nummer een van de wereld en wereldkampioen in 2021, zijn komst nog bevestigen. Op 19 augustus wordt er een première georganiseerd: dan nemen de nummers een ter wereld bij de dames het in een battle of the sexes op tegen de Belgische beste heren. Het wordt dus een uitzonderlijk programma met de 4 beste speelsters uit de top 6 van de wereld en de 8 beste spelers uit de top 20!

Belgische kampioenen

De organisatoren zijn ook verheugd de eerste Belgische namen te mogen aankondigen die het zullen opnemen tegen de crème de la crème van de padelwereld. Het zal je niet verbazen dat Clément Geens en Jérôme Peeters, Belgische kampioenen, aanwezig zullen zijn. Evenals Max Deloyer en Jérémy Gala, finalisten van het kampioenschap. Men zal er ook Nick Braet en Florian Vandelanotte treffen. Bij de vrouwen vinden we An-Sophie Mestach en Astrid Dierckx, Belgische kampioenen, evenals Michelle van Mol en Evelyne Dom, finalisten.”