Belangrijke 25ste kamp in het hol van de leeuw: Yves Ngabu kampt om wereldtitel cruisergewicht

De 34-jarige Yves Ngabu is de uitdager van regerend wereldkampioen cruisergewicht Floyd Masson (31) uit Australië. Op 9 september wordt gekampt in het Eaton Hill Hotel van Brisbane Australië.

Over de twee recent verloren kampen heeft Yves Ngabu zo zijn eigen mening: “Zowel de nederlaag tegen de Rus Jevgeni Tisjtsjenko als de no-contest tegen de Fransman Brandon Desaulier zie ik niet als een nederlaag, maar shit happens nu eenmaal. In mijn ogen had ik die beide kampen gewonnen, maar de rechters zagen het anders. Mijn visie maakt het dan ook nog mogelijk om de uitdager te kunnen zijn van Masson. Nu ben ik volop aan het trainen en me aan het voorbereiden in Zuid-Afrika op die belangrijke kamp om de IBO wereldtitel. Ik ben zeker klaar te zijn voor het gevecht, ik ben immers een warrior op het canvas. Wel zal ik ervoor moeten zorgen dat de beslissing niet zal afhangen van de rechters, zoals in mijn vorige kampen.”

Veel supporters

“De regerende wereldkampioen bokst in eigen land en zal de meeste supporters op de hand hebben. Ik sta er wel niet alleen voor, want mijn broer en mijn team, een acht man sterk dus, staan achter mij. In het verleden was ik wel eens in Australië en heb daar naast een goede vriend ook wel supporters. Nu nog mijn voorbereiding afwerken, dan ben ik er klaar voor”, besluit Yves vol vertrouwen. (WD)