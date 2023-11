Beernemse badmintonclub viert tienjarig bestaan

Tien jaar geleden zag de badmintonclub van Beernem het levenslicht. Wat ooit ontstond als een wekelijkse afspraak tussen enkele vrienden om badminton te spelen, groeide uit tot een club met bijna zestig spelers die wekelijks in sportpark Drogenbrood actief zijn.

Toen de nieuwe sporthal tien jaar geleden werd ingewijd, startte het gemeentebestuur een badmintonwerking op.

“Maar toen we na een avondje spelen aan de bar hoorden vallen dat de gemeente met die werking zou stoppen, staken we de koppen bijeen”, vertelt bestuurslid Han Vandenbroucke. “Wij wilden de mogelijkheid om wekelijks te kunnen spelen niet verliezen en schoten zelf in actie.”

Het concept van de Beernemse badmintonclub is eenvoudig. Je hoeft geen lidgeld te betalen en betaalt enkel een bijdrage van 2,5 euro als je komt spelen. “Zo houden we de sport laagdrempelig en moeten de mensen geen langdurig engagement aangaan. Je moet enkel je sportschoenen en racket meenemen om tussen 19.30 en 22.30 uur te spelen. Bovendien moedigen we de spelers aan om af te wisselen, iedereen speelt tegen iedereen. Er komen een aantal jongeren wekelijks sporten, al bekampen zij soms ook mensen tot 70 jaar”, gaat Vandenbroucke verder.

Gemoedelijke sfeer

Dankzij het toegankelijke concept komen spelers van Jabbeke en Oudenburg naar Beernem. “De gemoedelijke sfeer staat bij ons centraal. We houden zelf een bar open waar de spelers aan democratische prijzen iets kunnen drinken en een babbeltje slaan. Aangezien we een vzw zijn, hoeven we niets over te houden. Het geld van de spelers of bar gaat via evenementjes zoals een nieuwjaarsreceptie of verjaardagsdrink terug naar de spelers”, besluit het bestuurslid.

(AV)

De badmintonclub viert zijn verjaardag op 11 december. Eerst wordt een uurtje gespeeld, nadien volgt een receptie. Meer informatie: www.badmintonbeernem.be