Beau Brunclair wil een professioneel skater worden: “Op BK zo hoog mogelijk eindigen”

Skateboarden werd in Tokio een olympische sport en Skateboard Vlaanderen krijgt van Be Gold financiële steun om veelbelovende jonge atleten professioneel te ondersteunen en voort te ontwikkelen. Een van hen is sedert begin dit jaar Beau Brunclair van Push Skateboard Academy. Hij wil zich klaarstomen voor Los Angeles 2028.

Een andere Oostendenaar in het Be Gold-project is Noah De Jaeger. Een vriend, leeftijd- en klasgenoot van Beau Brunclair in Campus Pegasus Athena Oostende. “Tijdens wedstrijden proberen we elkaar te motiveren om beter te doen. In het begin leerden we veel van elkaar. Nu kiezen we meer onze eigen tricks. Hiervoor kijk ik bijvoorbeeld naar skatecompetities online om oefeningen in een zekere zin, met een persoonlijke toets, in een skatepark na te bootsen.”

Veel steun

Beau krijgt binnen zijn sport volop steun van zijn ouders Ina Lapeire en Sven Brunclair zolang zijn studies er niet onder lijden. Het skaten nam hij destijds van zijn oudere zus Lynn over. “Ik probeerde voetbal, basketbal, skeeleren en jiujitsu. Uiteindelijk leek dit niets voor mij”, vertelt Beau, die de nodige begeleiding en het vertrouwen meekrijgt binnen de Push Skateboard Academy. Die Academy heeft tevens een samenwerking met zijn school. “De skaters weten hoe ze zich binnen en buiten hun sport moeten gedragen. Er staan diverse coaches klaar zoals Dimitri Geyzen om je ook mentaal te ondersteunen zodat je de gewenste tricks naar behoren kan uitvoeren”, weet Beau.

De wedstrijden zelf bepaalt Skateboard Vlaanderen, onder leiding van Kevin Bronckaers (technisch directeur) en de geliefde bondscoach Simon Deprez. Binnen de federatie en het Be Gold-project proberen ze Beau zo goed mogelijk te begeleiden richting de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. “Zij bekijken welke wedstrijden goed voor ons zijn, in hoever er budgetten kunnen worden vrijgemaakt en wanneer we lessen zullen missen. Als ik niet naar school kan, moet ik nadien alles inhalen, want mijn studies zijn tevens belangrijk.”

Druk jaar

Het blijft overigens een druk jaar voor de 14-jarige Beau Brunclair. Zo nam hij eerder deel aan buitenlandse stages in Barcelona en Rome. Voorts was er Far’n High, een International Skateboard Contest in de buurt van Parijs en deed hij een wedstrijd in het Spaanse Vigo en in Dubai waar hij binnenkort opnieuw naartoe gaat. Eerder deze maand was Beau op het WK in de buurt van Tokio. Vorig weekend maakte hij zelfs promotie voor zijn sport naar aanleiding van het tienjarige bestaan van een wedstrijd in Rampaffairz Skatepark in Wevelgem. Een ‘Best Trick’ wedstrijd die hij overigens won.

Zaterdag 30 december volgt het BK skateboarden in de splinternieuwe Insane Arena in Hofstade. Het WK was misschien wel zijn minste wedstrijd in 2023. Op het BK wil Beau na zijn titel in 2021 en het brons van vorig jaar zo hoog mogelijk eindigen.

Nieuwe tricks

“Ik probeer alvast iets nieuws. Van wat ik wil doen maak ik een lijstje om dan af te vinken, met bovenaan onder andere een 270 Lipslide en een 270 Noseblunt waar je over een rail gaat, bijvoorbeeld naast een trap. Ik slaagde daar al een keer in en kon het zelf niet geloven. Hofstade is mij bekend. Ik was er begin november bij de opening. Het is een prachtig en zelfs een olympisch indoorpark. Voor ons land toch wel uniek”, vindt Beau die tevens deelnam aan Tampa Am in Florida of de grootste wedstrijd in de VS waar de wereldtop bij de amateurskaters aanwezig is.

De droom van de jonge Oostendenaar is om ooit professioneel skater te worden. Al is die kans in ons land zeer miniem, met als doel hopelijk een deelname aan de Spelen, zij het in LA (2028) en of Brisbane (2032). Beau is nog jong en heeft dus nog voldoende tijd om zich te kwalificeren. Nu staat hij dagelijks op zijn plank. Tussendoor zijn er ook fysieke trainingen en krijgt hij kine. In totaal komt dit op ongeveer 28 tot 30 uur per week. Dankzij onder meer Joyridestreet Skateshop van Shane Huyghebaert in Oostende, zijn sponsors en manager Timothy Wachtelaer kan Beau op heel veel steun rekenen. (ACR)