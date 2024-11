Baseballclub Piranhas wil werk maken van instroom jongeren

Het outdoorseizoen van baseballclub Piranhas is al even achter de rug. Er wordt nu nog een kleine maand indoor getraind. Nadien volgt een winterpauze tot half januari. “In de voorbije competitie hebben we de beoogde resultaten behaald.”

De BB Seniors vanaf 16 jaar was na een lange afwezigheid voor het tweede seizoen op rij terug in competitie actief. In D4 werd men op zeven ploegen derde. De titel ging naar de Antwerp Eagles 2 voor Deurne Spartans 2. Van de achttien wedstrijden heeft Piranhas er elf gewonnen. “Het is wat afwachten welke teams in onze reeks komen. Misschien zullen we volgend seizoen meer kans maken om de top twee te spelen”, klinkt voorzitter Dirk Gunst.

De U15 heeft verder een sterke strijd geleverd, met een vierde plaats. “Na twee jaar kampioen te hebben gespeeld, moesten we bouwen aan een nieuw team. De U12 was dan weer goed voor een solide derde plaats in hun eerste seizoen in competitie, met op zes teams toch aardig wat aan overwinningen.”

Initiaties

In aanloop naar volgend seizoen wil Piranhas vooral werk maken van de rekrutering en instroom van jongeren. “Ook al omdat we met de U12 vanaf tien jaar in competitie gaan. De jaren ervoor zijn heel belangrijk. Hoe meer spelers er dan over kunnen gaan, hoe beter, zodat zij reeds de basis van baseball wat onder de knie hebben. Naar rekrutering willen we vanaf januari meer inzetten op initiaties en schoolactiviteiten. Op 12 januari, bij de start van het nieuwe seizoen, houden we met de club ook een try-out.”

Daarna is het de bedoeling om intensiever op die rekrutering van zeven-, achtjarigen te werken. “Verder qua vooruitzichten is er bij de stad Oostende een ontwerp ingediend voor de plaatsing van een batting cage, een kooi met een net er omheen, waarin we kunnen slaan. Die is aangekocht door de stad voor cricket en baseball. Wij kunnen onze trainingen dan ook in die zin wat aanpassen. Een andere wens is dat we op termijn op ons veld verlichting krijgen.” (ACR)

De U12 van Piranhas ging voor de eerste keer in competitie. (gf)