Baseballclub Piranhas start ambitieus competitie

Baseballclub Piranhas heeft een aantal extra-sportieve uitdagingen en gaat daarbovenop dit seizoen opnieuw met drie ploegen in competitie, met het volwassenenteam in vierde afdeling. “Niks moet, maar het is altijd leuk om het beter te kunnen doen dan het jaar voordien.”

Bij baseballclub Piranhas lopen de laatste indoortrainingen ten einde. Vanaf begin april starten opnieuw de wedstrijden, met net als vorig seizoen drie ploegen in competitie: de miniemen (10-12 jaar), kadetten (13-15 jaar) en het volwassenenteam vanaf 16 jaar. “Met die laatste groep waren we het voorbije weekend ter voorbereiding in Andenne, nabij Namen, waar we op zaterdag hebben getraind en zondag aan een tornooi hebben deelgenomen”, opent voorzitter Dirk Gunst.

De ambitie is om in vierde afdeling baseball (BD4) een plaats beter te doen dan in de vorige competitie. “We zijn dan op acht ploegen derde geëindigd. Nu ambiëren we toch die tweede plaats en weer meedoen in die belangrijke wedstrijden tegen Antwerp Eagles en de Spartans uit Deurne. We hopen ons met hen te kunnen meten en het zeel in die topwedstrijden naar ons toe te trekken. Met de eerste ploeg, een jonge groep, kunnen we putten uit een grote basis. Vorig weekend in Andenne waren we ook met vijftien spelers.”

Naast de competitie mikt Piranhas op rekrutering bij de jeugd.

Eigen jeugdtornooi

“Samen met stad Oostende kunnen we twee baseballsportkampen organiseren. Het volgende is in de paasvakantie van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 april. We hopen daar respons op te krijgen. Voorts doen we promotie via de sportdienst en de scholen. En gaan we ook daar weer inzetten om jongeren van 6 tot en met 8 jaar te rekruteren, om de basis gezond te houden en hen te laten doorstromen”, aldus Dirk Gunst.

Extra-sportief hoopt Piranhas enkele events te kunnen organiseren. Ook al omdat men nu over een eigen clubhuis beschikt, dat wordt gedeeld met de plaatselijke clubs in cricket en American Football. “Er zijn bijvoorbeeld plannen om op termijn een eigen jeugdtornooi te organiseren en zo andere teams naar Oostende te lokken.” (ACR)