Base- en softballclub Wielsbeke Pitbulls wil aanbod uitbreiden: “Thuis bieden aan sociale fitnessers”

Base- en softballclub Wielsbeke Pittbulls streeft ernaar om een club te zijn waar plaats is voor iedereen. Via gratis proeflessen hoopt de club meer mensen warm te maken voor de sport. “Wie de variant op school of bij de jeugdbeweging al leuk vond, het echte spel is nog veel plezanter!”

De komende weken organiseren de Wielsbeke Pitbulls enkele open lessen, om meer jongeren warm te maken voor zowel base- als softball. “Of je nu explosief of gebalanceerd bent, hoe druk je week ook is of welke achtergrond je hebt, wij zorgen voor de juiste inpassing in een ploeg”, vertelt voorzitter Tijs Van Canneyt. “Als club garanderen we dat iedereen op zijn of haar plek terechtkomt. Het niveau is in zekere zin ondergeschikt, iemand met een sterke inzet zal snel stappen zetten. Iedereen is welkom bij de Pitbulls.” Naast een algemene oproep wil de club ook dat er meer vrouwen de weg vinden naar ploegsport. “Op dit moment telt het damesteam negen leden, dat aantal mag zeker nog verdubbelen.”

Sociale fitnessers

De base- en softballclub wil het aanbod uitbreiden met sport op elke dag van de week. “Met die continue beschikbaarheid pakken ook fitnesscentra en padelarena’s uit. Wel, wij willen een thuis bieden aan de sociale fitnessers in onze regio. En dat voor de spotprijs van 174 euro per jaar. Onze jeugdleden betalen slechts 100 euro.”

Zowel honkbal (baseball) als softball groeit aan populariteit in België. “Die trend lijkt versterkt door de coronacrisis”, zegt Van Canneyt.

“Een mogelijke verklaring is dat het beide buitensporten zijn zonder contact. In tijden van COVID was dit het echte zuurstofmasker waar velen naar verlangden. Daarnaast zijn we een zuinige en milieuvriendelijke sport. We spelen enkel tijdens de zomermaanden, met natuurlijke warmte en licht, middenin het groen.”

Tactiek en actie

Een softball is groter dan een baseball. Een ander significant verschil is dat bij honkbal de werper bovenhands gooit, en bij softball onderhands. “Bij softball komt er meer tactiek bij kijken, baseball kent dan weer meer actie tijdens het spel. Alle geïnteresseerden zijn welkom om beide types van de sport uit te testen. Want wie de variant op school of bij de jeugdbeweging al leuk vond, het echte spel is nog veel plezanter!”, aldus voorzitter Van Canneyt.