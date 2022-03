Bart uit Veurne wint met jumpingploeg: “Schitterende erkenning”

Op het EquiGala van afgelopen dinsdag in Brussel, zeg maar de ‘Gouden Schoen’ van de paardensport, werd de junioren jumpingploeg gehuldigd voor hun gouden EK-medaille met de Rookie of the Year trofee. Ook Veurnenaar Bart Jay Junior Vandecasteele maakt deel uit van dat team.

Het was een uitzonderlijk jaar voor de Belgische paardensport en dat werd op het EquiGala nog eens extra in de verf gezet. In de categorie Rookie of the Year werden er omwille van de unieke prestaties maar liefst drie jeugdploegen gelauwerd. Als onderdeel van de junioren jumpingploeg, die goud pakte op het EK, mocht Veurnenaar Bart Jay Junior Vandecasteele mee het podium op. “Deze trofee is een schitterende vorm van erkenning. Iets om nooit te vergeten”, glundert de 16-jarige Veurnenaar.

“Ik vind het trouwens een mooi gebaar dat alle drie de jeugdploegen gelauwerd werden. Want we hebben tenslotte alle drie een gouden EK-medaille gepakt. Het was een topjaar voor de jonge ruiters. Het EquiGala is een prachtige avond om deze prestaties en de paardensport in het algemeen nog wat extra in de kijker te zetten.”

Thuis training

Bart Jay Junior is eigenlijk nog maar drie jaar in de jumpingsport actief. “Ik ben eigenlijk heel mijn jeugd wielrenner geweest en combineer het wielrennen nog steeds met de ruitersport. Mijn ouders zitten beiden in de paardensport en drie jaar geleden heb ik het ook eens geprobeerd. Ik had de smaak snel te pakken en sindsdien is alles plots heel snel gegaan”, aldus Bart Jay Junior, die thuis training krijgt van zijn vader, in de eigen trainingsstal in Houtem, Veurne.

Hoewel zijn carrière dus nog pril is, kan Bart Jay Junior al terugblikken op een uitstekend jaar. “Die gouden EK-medaille was het absolute hoogtepunt, maar ook mijn tweede plaats bij de jonge riders op het Belgisch kampioenschap, is er eentje om in te kaderen. Verder springen ook mijn prestatie in Valkenswaard, de finale van de Nations Cup en de twee Nations Cup-overwinningen eruit. Ik ben ook heel trots op het feit dat ik 2021 afsloot als beste junior op de wereldranglijst.”

“Ik had wel af en toe eens een uitschieter verwacht, maar nooit durven dromen dat het al zo goed ging gaan op de grote tornooien.” Dat opent perspectieven voor de toekomst. “Het komende jaar hoop ik te bevestigen. Met het team hoop ik weer het EK te winnen en ook individueel hoog te scoren. Verder maak ik ook een hoofddoel van de Jeugd Olympische Spelen van eind juli.”

Moeilijke keuze

“Vooralsnog combineer ik de jumpingsport nog steeds met het wielrennen, maar ik besef dat ik in de toekomst een keuze zal moeten maken. Omdat ik ook gepassioneerd ben door het wielrennen, probeer ik de keuze zo lang mogelijk uit te stellen, maar sinds dit jaar heb ik het wegwielrennen en cyclocross al vaarwel gezegd om enkel nog aan jumping en mountainbike te doen. Binnen een jaar of twee denk ik dat de focus wel volledig naar de paardensport zal gaan.”

