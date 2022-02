Bart Maene en Lynn De Corte uit Sijsele over hun liefde en die voor de sport: “Atletiek bracht ons samen”

Bart Maene en Lynn De Corte zijn allebei lid van Olympic Brugge. Van wedstrijden is er echter al een tijdje geen sprake meer voor het koppel. Door corona, maar ook omwille van een achillespeesblessure van Bart. “Mijn conditie is momenteel niets waard.”

Bart Maene (40) is lesgever en fitnessbegeleider bij Sport Vlaanderen. Lynn De Corte (41) veranderde vrij recent van job en werkt nu als kinesiste in WZC De Stek in Sijsele. Het echtpaar is ondertussen veertien jaar getrouwd. Samen hebben ze drie zonen: Robbe (13), Jesse (12) en Tibe (10). In 2005 leerde het sportieve koppel elkaar kennen. Op een trainerscursus B, algemeen gedeelte atletiek in Oordegem.

“In de zaal was er niet veel plaats meer. Bart kwam iets later binnen en ik dacht: zet u maar hier naast mij”, herinnert Lynn. “En zo is dat al 17 jaar”, knipoogt Bart. Hij is afkomstig uit Assebroek. Lynn komt uit Lochristi, waar ze lid was van Racing Gent en trainde met Gilbert Van Hamme en de voormalige hardloopster Eline Berings.

Trainerscursus

Een ganse groep sprinters. De liefde bracht mij naar het Brugse. Het eerste jaar van onze relatie reden we nog veel heen en weer, tot we samen zijn gaan wonen in Assebroek om daarna in 2008 een nieuwbouw te betrekken in Sijsele.” Bart volgde de trainerscursus B Fond/Halve Fond. Aan wie het vraagt, bezorgt hij loopschema’s. Lynn heeft binnen hun club Olympic Brugge training, met een A-diploma sprint horden vanaf cadet tot en met de masters, de sprint en de 400 meter.

Bart moet het van lange afstanden hebben, met als persoonlijke records: 8’49” (3 km), 15’20” (5 km) en 31’59” (10 km). In 2012 liep hij de marathon in Eindhoven in 2 u. 37’. Nu kampt hij echter al een tijd met een achillespeesblessure.

“Mijn conditie is momenteel ergens onder nul. In december liep ik nog redelijk, zoals een zeven kilometer in tempoblokken van zes minuten, waar ik net geen 18 km per uur haalde. Ik dacht dat ik klaar was voor het PK, om voor het podium te lopen. Voorlopig is mijn focus op pijnvrij. Pas dan wil ik zien hoever ik kom. Mijn motor is nog goed. Ik kan gerust terug richting 33, 34 minuten op de 10 kilometer. Maar dan moet je kunnen trainen.”

Lynn, op een BK bij de jeugd ooit nog eens tweede na Élodie Ouédraogo, zet haar competitie omwille van corona voor even aan de kant. Vorig weekend gaf ze ook verstek voor het EK masters. “Als ik zie wat de snelst ingeschreven tijd was, zou ik ruim gewonnen hebben”, zegt Lynn met veel overtuiging.

Hoge prijs

Lynn is gespecialiseerd in sprinten: de 60 meter indoor en de 100 meter outdoor. Haar toptijden zijn 8’01” en 12’58”. “Jammer dat ik nooit onder acht seconden geraakt ben. Mijn mooiste herinnering was een derde plaats bij de masters in Venetië. Ik ben goed in de start.”

“Maar hoe langer de afstand, hoe minder het voor mij gaat. Atleten met grote passen halen mij dan in. We zien wel wat de toekomst brengt, al moet worden gezegd. De prijs om aan iets deel te nemen swingt nu veelal de pan uit.”

(AC)