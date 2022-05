Bart Jay Jr. Vandecasteele uit Veurne naar WK voor jeugdruiters

Van donderdag 23 juni tot en met zondag 3 juli verzamelt de internationale jeugd in het Duitse Aken voor de Youth Olympic Equestrian Games. Ook ons land komt er aan de start. De Belgische federatie maakte bekend dat Bart Jay Jr. Vandecasteele als enige ons land mag vertegenwoordigen, bij de U18.

Afgelopen weekend in Lier startte Vandecasteele nog op kop van het klassement tijdens het Belgisch kampioenschap voor junioren, maar kende nadien een terugval. Eerder maakte de West-Vlaamse ruiter uit Veurne wel furore tijdens enkele internationale wedstrijden. Zijn selectie heeft hij te danken aan zijn regelmaat in het presteren met verschillende paarden.

Gouden Laars

Tussen alle internationale wedstrijden door, heeft Junior onlangs een Gouden Laars meegedaan. Een nationale competitie voor de jeugd waarin hij in zijn eerste jaar als junior zijn basis legde voor zijn mooie internationale resultaten. Met plezier nam hij deel aan de Gouden Laars in Vosselare en won met één van zijn paarden: Kadee van het Heikanthof de GP 1.40.

Zijn deelname in Aken, het Mekka van de paardensport, is voor de jonge, talentvolle ruiter een droom die uitkomt. In totaal zijn zo’n dertig landen uit zes continenten aangekondigd om deel te nemen aan de FEI Youth Equestrian Games 2022. Het zijn naast België: Argentinië, Australië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Guatemala, Honduras, Iran, Jordanië, Saoedi-Arabië, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Palestina, Paraguay, Qatar, Rusland, Zuid-Afrika, Syrië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika, Uruguay, Oezbekistan en Zimbabwe.

Uitzonderlijk

Deze uitzonderlijke wedstrijd werd opgericht ter vervanging van de Olympische Jeugdspelen die in 2022 zouden plaatsvinden in Dakar, Senegal en omwille van de pandemie werden uitgesteld tot 2026. Op die manier krijgen jonge ruiters tussen de veertien en achttien jaar de kans om deel te nemen aan een wereldwijde competitie op basis van het unieke YOG-format.

(ACR)