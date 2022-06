Bart Jay Jr. Vandecasteele grijpt in team zilver in Aken

Tot en met zondag 3 juli verzamelt de internationale jeugd in het Duitse Aken voor de Youth Olympic Equestrian Games. Bart Jay Jr. Vandecasteele uit Veurne mag er, zij het op een vreemd paard, als enige Belg ons land vertegenwoordigen bij de U18.

De West-Vlaming, een toptalent, staat al een tijdje helemaal bovenaan de wereldranglijst bij de junioren. Hij neemt zaterdag deel aan de finales individueel. Donderdag kwam hij in actie tijdens de teamfinales en was hij met zijn team goed voor een knappe zilveren medaille.

Deze uitzonderlijke wedstrijd werd opgericht ter vervanging van de Olympische Jeugdspelen die in 2022 zouden plaatsvinden in Dakar, Senegal en omwille van de pandemie werden uitgesteld tot 2026. Op die manier krijgen jonge ruiters tussen de veertien en achttien jaar de kans om deel te nemen aan een wereldwijde competitie op basis van het unieke YOG-format.

Veel talent

Aan de start van de FEI Youth Equestrian Games staan 30 getalenteerde ruiters uit 30 verschillende landen over de hele wereld. In de teamcompetitie – waarbij elk continent (Afrika, Noord- & Zuid-Amerika, Azië, Australië en Europa) vertegenwoordigd werd door een team van vijf ruiters – konden na de eerste ronde vier teams de nul op het scorebord houden, waardoor ze gedeeld aan de leiding stonden. Bart Jay Junior Vandecasteele reed op de rug van de 10-jarige Haya (Berling) en hield de Belgische eer hoog met een snelle nulronde, goed voor een individueel zevende plaats. Als is die weinig van tel, zaterdag start iedereen opnieuw op nul.

Drie teams kwamen in Aken aan de start in de barrage of tegen de tijd proberen foutloos te rijden. Het team Noord-Amerika kon er de gouden medaille in de wacht slepen. De Europese jeugdruiters volgden op het podium met een zilveren medaille. Voor Europa kwamen Bart Jay Junior Vandecasteele, Charlotte Höing, en Claudia Moore tweemaal foutloos aan de start. Moore vertegenwoordigde het team in de barrage met een foutloze omloop. Voor zowel Annie Mayo Vatidis als Jeanne Hirel waren er springfouten in één van de omlopen. Het brons was voor team Afrika.

(ACR)