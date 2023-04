Ballet Marie-Ellen klaar voor emotioneel ‘best of’-optreden in Jabbeke

Vijf oud-leerlingen van het Ballet Marie-Ellen, Morgane Cuffez, Liesbeth Nuyttens, Manon Dedrie, Vjen De Bruycker en Sanne Crepain, namen eind vorig schooljaar het ballet over van Marita Engels, jarenlang artistiek directrice.

Ze begeleiden nu met trots hun eerste eigen voorstelling ‘the best of’, waarin ze terugblikken op de jaren met Marita aan het hoofd. Het belooft een emotioneel optreden te worden met tal van getalenteerde dansers. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 29 april in het vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, om 16 en om 10 uur. Voor tickets: info op de Facebookpagina ‘Ballet Marie-Ellen’. De repetities zijn al wekenlang bezig en er was ook een doorlooprepetitie in kostuum. (HH/foto PM)