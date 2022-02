Badmintonster Lieke Van Parys uit Brugge succesvol in Spanje

Op de Spanish Open bij de U15 greep Lieke Van Parys (Koninklijke Brugse Badminton Club) naar twee titels. Ze won het enkelspel alsook het dubbelspel met Fae Boonen (Houthalen-Helchteren), op een sterk bezet internationaal tornooi met spelers uit onder andere Rusland, Polen en Engeland.

De derde editie van de Andalusische Benalmádena International voor het badminton in de categorieën Under 15 en Under 17 werd het voorbije weekend in Malaga afgesloten met de winst voor het Belgische duo Van Parys en Boonen, vorig jaar samen ook nationaal kampioen in die leeftijdscategorie.

In het damesdubbel behaalden zij de titel tegen Mitchel (Engeland) en Siscar (Spanje) met 21-14 / 21-12. Het evenement in Spanje vormde ongetwijfeld het startsein voor internationale competities na twee jaar aanhoudende beperkingen als gevolg van de pandemie.

Hoogtepunt

De singles waren eerder het hoogtepunt op het tornooi. Lieke Van Parys versloeg in de eindstrijd van het enkelspel bij de U15 de Poolse Kaja Ziolkowska met 21-19 en 21-16. “Dit is geheel onverwachts een mooie prestatie. Ik ben super trots en content”, aldus de jonge Brugse badmintonster.

(ACR)