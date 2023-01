Badmintonster Lieke Van Parys maakt overstap naar de U17: “Onzekerheid door afgebouwde topsportsubsidies”

Lieke Van Parys uit Sint-Pieters is lid van de Koninklijke Brugse Badmintonclub en begon op vijfjarige leeftijd met de sport, in navolging van haar zus Mirthe en broer Toon Van Parys. In de diverse jeugdcategorieën behaalde Lieke een nationale titel. Vorig jaar was ze bij de U15 zonder setverlies zowel in enkel, dubbel als dubbel gemengd goed voor het goud.

Internationaal stond ze ook diverse keren op het hoogste schavotje. Dit weekend trekt Lieke naar een tornooi in Zweden. Daarna volgen onder andere Polen en Kroatië. En het Europees kampioenschap U17. “Het is mijn eerste jaar binnen die leeftijdscategorie en dat vraagt toch enige aanpassing. Het is nu vooral opbouwen en proberen om het even goed te doen als bij de U15.”

Pijnlijke beslissing

Lieke combineert haar sport met studies aan de topsportschool badminton in Leuven waar ze wordt begeleid door Marijn Put, Ralph Van Vel, Floris Oleffe en Wouter Claes. Vlaams Minister van Sport Ben Weyts besliste vorige week om de topsportsubsidies van Sport Vlaanderen voor badminton af te bouwen. Een pijnlijke beslissing die ook gevolgen heeft voor Lieke. Volgens Sport Vlaanderen is het de doelstelling om als elitespeler top acht in de wereld en bij de top vier in Europa te zijn.

“Met uitzondering van misschien Denemarken en Frankrijk haalt geen enkel Europees land dat. Ze zeggen dat de jeugd, ondanks dat de criteria verstrengd zijn, goed bezig is maar ze worden door die beslissing gestraft”, vindt Liekes mama Veerle Herreweghe. Sportief kan dit grote gevolgen hebben. Om het hoge niveau aan te houden, moeten goede trainers betaald worden en deelgenomen worden aan buitenlandse tornooien. “Lieke kan nu nog een jaar in Leuven blijven. Voor het jaar erna blijft het een vraagteken. Als er sportief geen oplossing wordt gevonden door Badminton Vlaanderen, dreigt er een groot probleem”, zucht de mama.

Lieke werd voor dit jaar in competitie uitgeleend aan W&L 1 uit Leuven, waarmee ze in enkel en gemengd actief is in eerste nationale. “We spelen de halve finales. Als mijn zus Mirthe met Hebad ook doorgaat, kunnen we tegen elkaar de finale spelen. Dat zou mooi zijn.”

(ACR)