Badmintonclub Torhout kijkt uit naar tweedaags kersttornooi: “Sporten net vóór de feestdis”

Op zaterdag 23 en zondag 24 december verwelkomt Badmintonclub Torhout naar jaarlijkse gewoonte badmintonminnend Vlaanderen op zijn kersttornooi. “Een gezellig sportief moment, net vóór de feestdis, waarop groot en klein zich twee dagen met elkaar meten”, zegt Kim Dumarey namens het bestuur. “Het tornooi is een verbindend hoogtepunt voor onze club. We kijken er hard naar uit.”

Wie zin heeft om als toeschouwer in de sporthal langs te lopen, mag dat gratis. “Op zaterdag voorzien we in de voormiddag het enkelspel en in de namiddag het dubbelspel”, aldus Kim. “Op zondag staat dan nog het gemengd dubbel gepland. Er zijn nu al zo’n 180 spelers ingeschreven en er komen er nog elke dag bij. We duimen voor een totaal van om en bij de 250. Dat zou mooi zijn.”

Hopen op het behoud

Het hele weekend kunnen de spelers en supporters genieten van een drankje in de bar.

Kim: “Daarnaast serveren de vrijwilligers van de club lekkere, zelfgemaakte taartjes en belegde broodjes. Er is ook een stand van Fullbadminton present met een ruim assortiment aan badmintonschoenen, rackets, shuttles en andere gadgets voor onze sport. Misschien vind je er wel een last-minute kerstcadeautje.”

Badmintonclub Torhout telt 113 leden, zowel competitiespelers als recreanten. Dit seizoen treden er in het kader van de competitie zes ploegen aan in diverse reeksen: twee damesteams, twee herenteams en twee mixploegen. Vijf ervan komen in de provinciale reeksen uit, eentje speelt in de Liga. De thuiswedstrijden worden betwist op vrijdag in de B-zaal van de stedelijke sporthal.

“De dames van onze eerste ploeg hopen op het behoud in de derde Liga, wat niet simpel zal zijn”, weet Kim. “Ook de herenploegen moeten hun beste beentje voorzetten, zeker nu er vaste waarden met een blessure sukkelen. Sowieso is de club constant op zoek naar vers bloed en verjonging. We bieden aangepaste trainingen aan voor zowel de jeugd als de volwassenen, uiteraard ook voor nieuwelingen in onze sport. De vijf jeugdtrainers bezorgen de kinderen op vrijdagavond veel spelplezier en stimuleren hen om almaar vaardiger met hun racket en de shuttles om te gaan.”

Jeugd is sterk bezig

“Op maandag drijft de A-trainer de competitiespelers dan weer tot het uiterste in zaal De Mast. Daarnaast bestaat er nog mogelijkheid om op maandag- en vrijdagavond vrij te spelen. Zowel recreanten als competitiespelers maken er telkens een fijne training van. Het mooie aan onze club zijn de vriendschap en de ongedwongen sfeer. Iedereen kan badminton spelen op zijn eigen niveau.”

Het kersttornooi mag dan een hoogtepunt op de kalender zijn, er staan nóg activiteiten gepland. In het voorjaar is er het clubweekend en in het najaar organiseert de vereniging een quiz. Plus: eind april staan de jeugdspelers in de spotlights, want dan heeft de Jeugdcup plaats. Opkomend talent vanuit de hele provincie zakt op dat moment naar Torhout af in de hoop om de gouden beker te bemachtigen. Het gaat om een samenwerking met de West-Vlaamse Badmintonfederatie.

“Elke maand nemen heel wat kinderen het tegen elkaar op in hun leeftijdscategorieën”, zegt Kim. “De voorbije maanden kaapten de jeugdspelers van onze club al een resem gouden en zilveren bekers weg. Knap van hen!”

Eens komen proeven

“Wie ook eens wil komen proeven van onze toffe sport is van harte welkom op maandag- en vrijdagavond in de stedelijke sporthal. Op maandag is er speelgelegenheid in de A-zaal van 20 tot 22.30 uur. Op vrijdag is iedereen in de B-zaal welkom tussen 20.30 en 23 uur. De jeugdtrainingen hebben uiteraard het vroegst op de avond plaats. Dat is de logica zelf.”

Info over Badmintonclub Torhout op de Facebookpagina of info@badmintonclubtorhout.be