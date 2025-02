Badmintonclub telt enkele provinciale kampioenen

Op het voorbije provinciaal kampioenschap badminton bij de jeugd in Eernegem was de Oostendse Badmintonclub goed voor elf West-Vlaamse titels. Zeven jeugdspelers behaalden er een zilveren medaille.

In totaal namen 22 jeugdspelers van de Oostendse Badmintonclub aan het provinciaal kampioenschap deel. “De titels en meerdere podiumplaatsen zijn voor onze werking en voor de jongeren zelf zeker een bekroning voor het harde werk dat ze in het badminton steken”, opent Leanne Pollen als jeugdverantwoordelijke.

Mooie resultaten

“Greet Muylle, Niels Jonghmans , Olivier Hoorelbeke en ikzelf zijn als coaches bijzonder tevreden. Alle spelers hebben het beste van zichzelf gegeven en dit was te merken aan de resultaten van hun wedstrijden. Bij de U13 kroonde Kjell Kimpe zich tot kampioen in het enkelspel. In dubbel kon hij tevens de titel vieren met Tim Van Der Kelen. Hij was dan weer finalist in enkel en in gemengd dubbel me Martha Gobert.” Bij de U15 was Anaïs Pierloot finalist in enkel en gemengd dubbel met Kianny Kimpe. Samen met Lieze Deconinck won ze in meisjes dubbel. Storm Claeys was goed voor goud in enkel, met de Bruggeling Lars Van Belle won hij in dubbel alsook in gemengd dubbel met Marie Cabu. Kiany Kimpe speelde dan weer de finale jongens dubbel met Jitse Deceukeleir en de eindstrijd in gemengd dubbel met Anaïs Pierloot.

Ook bij de U17 behaalde OBTC knappe resultaten. Tibe Van De Kelen won gemengd dubbel met Katelyne Hoorelbeke en was finalist in jongens dubbel met Joppe Van Belle.

“Katelyne was op haar beurt finalist in meisjes dubbel met Yasmina De Vent. Katelyne speelde overigens ook in de U19 en won daar het enkelspel. Robin Van Bouwel deed hetzelfde bij de jongens en behaalde tevens winst in jongens dubbel met Kobe De Bleeckere en gemengd dubbel met Yasmina De Vent.”

“Zes jeugdspelers van OBTC hebben vorig weekend tevens deelgenomen aan het tornooi van Ombesa in Brugge en zorgden ook daar voor enkele uitschieters”, besluit Leanne Pollen. (ACR)