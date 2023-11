Badmintonclub R’flex vaste waarde in Poperingse sporthal: “We zijn een recreatieve club zonder regeltjes”

Al meer dan twintig jaar kan je in de Poperingse sporthal terecht bij R’flex. De recreatieve badmintonclub hanteert een formule die in die periode een trouwe ledenbasis heeft gevormd. Zowel beginnelingen als gevorderden kunnen er in een gemoedelijke sfeer de racketsport komen beoefenen.

Sinds de jaren tachtig kunnen badmintonners in Poperinge al terecht. Sinds begin jaren 2000 bestaat de club als R’flex nadat het huidige bestuur het roer overnam. Voorzitter Peter Boucneau en secretaris Rik Verghote zorgden mee voor die opstart. “We weten eigenlijk niet goed meer wanneer we precies begonnen zijn”, lacht Boucneau. “We hebben een tijdje geleden wat onderzoek gedaan met de bedoeling om een reünie te organiseren, maar we zijn er nooit helemaal uitgekomen wat nu onze precieze startdatum is”, vult Verghote aan.

Goede mix

Vast staat dat beide heren, samen met de andere bestuursleden, wel de continuïteit van de club gewaarborgd hebben. “Toen het vorige bestuur aankondigde ermee op te houden, is op een avond in de kantine het idee ontstaan om met enkele leden de taken over te nemen”, aldus Boucneau. “Ondertussen zijn we hier nog altijd. Het bestuur heeft recent wel een heuse verjonging ondergaan, waardoor we nu een goede mix hebben, in totaal zes bestuursleden, waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen.”

Met om en bij 90 leden is R’flex dit jaar aanzienlijk gegroeid. Dat beaamt ook Verghote. “We kunnen steeds rekenen op een trouwe groep die al jarenlang langskomt. Dat moeten er ondertussen een vijftigtal zijn. Daarnaast varieert het steeds met leden die slechts een beperkte periode blijven. Na de coronacrisis was dat aantal wel fors verminderd. Vorig jaar zagen we opnieuw een lichte stijging, maar we hebben niet echt een verklaring voor de extra inschrijvingen dit jaar. We horen steeds van onze leden dat ze heel tevreden zijn over de werking. Dat zet misschien aan om eens te komen kijken hoe het hier precies in zijn werk gaat.”

“De goede sfeer en toegankelijkheid willen we zeker behouden”

“We maken ook niet per se reclame om nieuwe leden te sprokkelen”, pikt Boucneau in. “Daarvoor is de ruimte die we in de sportzaal hebben te beperkt. Het is moeilijk om extra uren of pleintjes te krijgen omdat de plaatsen enorm gegeerd zijn. Het is niet evident om hierover te onderhandelen en dus halen we het maximale uit wat we hebben, met vaak beurtrollen waarin er na sets afgewisseld wordt. We willen liever geen limiet zetten op het aantal leden, maar als we blijven groeien, moeten we wel een oplossing vinden.”

Waar ligt dan het succes van de club volgens de voorzitter? “We zijn een recreatieve club waar we niet aan competitie doen. Iedereen is hier welkom, jong of oud, beginner of gevorderde. En we proberen in te zetten op de samenhang tussen de leden. Er zijn geen begeleiders, de leden helpen elkaar. Je kan langskomen en vertrekken wanneer je wil tijdens de badmintonavonden. Er heerst als het ware een structuur zonder dat er echte regels zijn. We organiseren wel kennismakingstornooien waar we dan gevorderden gaan mixen met beginnelingen. Zo leren ze elkaar kennen en nemen ze elkaar ook op sleeptouw. Maar er is natuurlijk altijd ruimte om op je eigen niveau te spelen. Dat alles verloopt in een heel losse sfeer.”

Vaste activiteiten

De leden engageren zich ook voor de club. “Ieder jaar organiseren we enkele vaste activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een jaarlijkse familiefietstocht, maar we merken dat leden steeds vaker met eigen initiatieven komen die we met plezier helpen faciliteren. Als we deze goede sfeer en toegankelijkheid kunnen behouden, blijft het een plezier om het werk voor deze club verder te zetten.” (LR)