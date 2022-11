Badmintonclub Oostrozebeke organiseerde zijn jaarlijkse Jeugdcup

Op zaterdag 26 november 2022 organiseerde badmintonclub Oostrozebeke opnieuw zijn jaarlijkse jeugdcup. Voor deze editie schreven zich liefst 124 spelers in waarvan 10 uit de eigen club.

Karel Snauwaert speelde enkel in de U11B waar hij 1 wedstrijd kon winnen in zijn poule. Voor het dubbel moest hij aansluiten bij de U13A, waar hij samen met zijn dubbelpartner van DZ99 telkens nipt verloor, maar wel enkele mooie wedstrijden mocht spelen.

In de U13B speelde Felix De Cleyn enkel en dubbel samen met Staf Baert. Ook hier werd in de poule telkens 1 wedstrijd gewonnen. Wout Vermeire speelde enkel in de U13A maar kon geen enkele wedstrijd winnend afsluiten. In de U15A speelde Daan Vermeire zowel enkel als dubbel, samen met Warre Baert. In het enkel kon hij net zijn poule niet winnen. In het dubbel won hij samen met Warre het toernooi. In de U19A speelden Arne Vanden Berghe en Stef Dewulf. Zij konden beiden een wedstrijd winnen in hun poule. Volgens organisator Steven Baert een geslaagd tornooi en een goede generale repetitie voor het PK-jeugd dat door de Oostrozebeekse club georganiseerd wordt tijdens het weekend van 11-12 februari 2023. (CLY)