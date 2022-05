Badmintonclub DZ99 verwelkomt jonge spelers tijdens KW Cup en neemt afscheid van oude rotten

De Gaverhal is op zaterdag 7 mei het epicentrum van het jonge badmintongeweld in West-Vlaanderen. Thuisclub DZ99 verwacht een 70-tal spe(e)l(st)ers tijdens een volgende manche van de KW Cup.

“De KW-cup is een West-Vlaams tornooiencircuit voor jeugdspelers dat in het leven werd geroepen om de drempel van recreatief badminton naar competitief badminton zo laag mogelijk te houden”, stelt DZ99-voorzitter Simon Vanlaeken.

“De spelers worden in twee groepen ingedeeld: de sterkere A-spelers en de beginnende B-spelers. De deelnemers zijn, zowel bij de jongens als bij de meisjes, ingedeeld in vijf verschillende leeftijdscategorieën: U10, U11, U13, U15 en U19.”

Franse horizonten

DZ99 is de jongste jaren een vaste waarde in de top van de gemengde competitie, maar zal in de toekomst niet langer met een team in eerste nationale aantreden. Drie of vier topspelers verkennen volgend seizoen immers Franse horizonten.

“De zussen Lisa en Marie Demeyere trekken naar Beauvais Oise”, stelt voorzitter Simon Vanlaeken. “Marthe Tack verhuist naar het Noord-Franse Hem. Thijs Demeyere is ook in verregaande onderhandeling om richting Frankrijk te trekken. Hierdoor kunnen wij geen voldoende sterk team voor de top in eerste nationale samenstellen en trekken we ons terug”, aldus de voorzitter.

“Het zal even wennen zijn. We hebben een mooie tijd achter de rug. De jongste jaren wisten we ons altijd te plaatsen bij de vier beste teams die konden doordringen tot de play-offs in de hoogste gemengde competitie in Vlaanderen. In 2019 verloren we na een golden set de finale tegen BAD79.”

“Heel wat van onze spelers zijn er al jarenlang bij. Ze hebben het allemaal meegemaakt en waren op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zowel Lisa, Marie als Marthe kunnen en zullen wel nog bij DZ99 aantreden in eerste liga, de hoogste reeks bij de dames. We hebben trouwens twee ploegen in die reeks, want onze ploeg in tweede liga speelde kampioen.”

Nieuwe trainer

“Er staan nog wat veranderingen op til. Trainer-coach Wouter Naert verlaat, zoals aangekondigd bij de start van het seizoen, onze club en trekt naar De Valkaart in Oostkamp. Maxime Staelens uit Waregem wordt onze nieuwe trainer. Het huidige seizoen is hoe dan ook een grote meevaller.”

“De gemengde ploeg in eerste provinciale en de ploeg in tweede liga dames schoten al de hoofdvogel af. En het komende weekend kunnen onze dames in eerste liga ook kampioen spelen en zich het beste team van Vlaanderen noemen, maar dan moeten ze wel gaan winnen bij rechtstreeks concurrent Buggenhout.”

(DRD)