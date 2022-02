Badmintonclub DZ99 sneuvelt in halve finale om de landstitel

Badmintonclub DZ99, de club met werking in Deerlijk en Zwevegem, is er niet in geslaagd om door te dringen tot de finale van Division 1 Mixed. W&L was in de halve finale te sterk en haalde het met 6-2.

Het treffen vond plaats in de sporthal Ivo Van Damme in Veltem, de thuisbasis van W&L. DZ99 trad aan met Thijs Demeyere, Kevin Desloovere, Jürgen Voet, Lisa Demeyere, Marie Demeyere en Marthe Tack. Lisa Demeyere zegevierde met haar zus Marie Demeyere in dames dubbel, Kevin Desloovere en Marie Demeyere in gemengd dubbel.